Jos jaksamme noudattaa suosituksia, yhteiskuntaa voidaan pitää auki. Voimme käydä syömässä ravintoloissa ja huolehtimassa lihaskunnosta kuntosalilla.

Koronavirusepidemia aktivoitui Suomessakin kesän jälkeen. Eri puolilla maata on todettu tartuntaryppäitä. Sitten viime kevään tiukkojen rajoitustoimien olemme oppineet sairaudesta ja sars-cov-2-viruksesta paljon uutta.

Huoli on kuitenkin, kuinka jaksamme noudattaa suosituksia. Epidemian kurissa pitäminen on yhteinen ponnistuksemme.

Suomalaisessa keskustelussa päähuomion on saanut kasvomaskien käyttö. Vaikka vankka tieteellinen näyttö maskien hyödystä on yhä harsoista, myös Maailman terveysjärjestö WHO suosittelee maskien käyttöä.

Suuri yksimielisyys vallitsee siitä, että kasvomaskeilla on symbolinen arvo. Tilanteissa, joissa turvavälejä ei voida noudattaa, kasvomaskia käyttämällä voi osoittaa, että haluaa kantaa vastuuta yhteisöstä ja kanssaihmisten turvallisuudesta.

Teknologian tutkimuskeskuksen VTT:n julkaiseman tutkimuksen mukaan myös kertakäyttöisen kirurgisen suu-nenäsuojan voi puhdistaa jopa kymmenen kertaa keittämällä sitä viisi minuuttia vedessä. Tämä toimii, testasin sen itsekin. Ammattikäyttöön pesua ei suositella, mutta siviilikäytössä puhdistettu kuitumaski on ainakin yhtä tehokas kuin kangasmaski.

Puhdistaminen ja kuitumaskin käyttö muutaman kerran uudelleen säästää kustannuksia ja suojelee ympäristöä, kun jätteen määrä vähenee.

Suomalaisissa suosituksissa ei korosteta käsidesin käyttöä. Koronavirukset ovat vaipallisia viruksia. Vaipallisiin viruksiin alkoholikäsittely tehoaa erityisen hyvin.

Nyt on saatu tuoretta tutkimustietoa, joka vahvistaa alkoholipohjaisten käsidesien tehoavan myös sars-cov-2-virukseen. Tuorein julkaisu ilmestyi American Journal of Infection Control -lehdessä.

WHO on suositellut käsidesin käyttöä käsienpesun ohella jo keväästä. Suomalaisten suositusten tulisi huomioida nykyistä painokkaammin alkoholipohjaisten käsidesien käyttö osana epidemian hillintää.

Hiihtokauden lähestyessä kuluttaja joutuu tietenkin tekemään valinnan, käyttääkö lääketehdasolosuhteissa laatuvaatimukset täyttäen valmistettua käsidesiä vai suksivoidetehtaan myymää tuotetta.

Olin elo–syyskuussa kahdessa isossa tapahtumassa, joissa molemmissa oli panostettu tartuntojen välttämiseen ja niiltä suojautumiseen. Molemmissa tapahtumassa osallistujille korostettiin vastuullisuutta, riittäviä välimatkoja, kasvomaskien käyttöä ja huolellista käsihygieniaa. Kummassakin tapahtumasta ohjeita noudatettiin eikä niistä tainnut levitä koronavirustartuntoja.

Olihan se kokemus juosta Helsinki City Running Day -tapahtumassa ensimmäiset viisisataa metriä suu-nenäsuojan kanssa.

Hannu Kokki

tutkimusjohtaja, lääketieteen tohtori, dosentti

Itä-Suomen yliopisto

