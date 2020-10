Kainuun Sanomat kirjoittaa, että Vastaamon törkeä tieto­murto ja kiristys­viestit ovat herätys meille kaikille.

”Vielä ei tiedetä, onko tietomurron tekijä ja tiedoilla kiristäjä sama taho, eikä sitä, onko asialla yksi tai useampi tekijä. Tietoja on julkaistu ainakin salatussa Tor-verkossa, mutta on uhka, että ne leviävät myös muille alustoille.”

”Jos törkeästä ja alhaisesta kiristyksestä voi löytää jotain positiivista, se on nopeasti herännyt vastaliike ja kiristyksen kohteiksi joutuneiden puolustaminen. Sosiaalisessa mediassa leviävät kampanjat, joilla muistutetaan: älä lue äläkä levitä varastettuja tietoja.”

”Jotkut kiristysviestin saaneet henkilöt ovat jo julkaisseet sen sosiaalisessa mediassa. Viesti on tärkeä ja selkeä. Terapiaan turvautuminen ei ole mikään poikkeuksellinen asia, jota pitäisi hävetä.”

Satakunnan Kansa toteaa, että sosiaalisessa mediassa ilmaistaan nyt tukea tieto­murron uhreille muun muassa aihe­tunnisteilla #enlue, ­#enjaa ja #jätänlukematta.

”Mutta miksi ihmisiä ylipäänsä on muistutettava, ettei rikoksella hankittuja arkoja tietoja tule etsiä, lukea ja jakaa?”

”Helpoin selitys löytynee uteliaisuudesta ja ajattelemattomuudesta. Osalle ei näytä olevan selvää, ettei kaikki verkossakaan oleva ole välttämättä vapaata riistaa. Salaisia tietoja lukeva voi syyllistyä rikokseen.”

”Vaikka somekampanjoissa voi joskus olla teennäinen maku, Vastaamon tietomurron kaltaisessa modernissa kriisissä sellainen on ehdottomasti tarpeen. Se on yhteinen viesti siitä, että teko on tuomittava ja sen uhrien tukena on seistävä.”

Savon Sanomat pitää epä­toden­näköisenä, että vastaanotolla kerrotut asiat tulisivat ketään vastaan.

”On kaikkien yhteinen velvollisuus, ettei tietoihin kosketa pitkällä tikullakaan. Jos joku niin tekee, kyseessä on aina poliisiasia. Pelkkä anastettujen tietojen lukeminenkin voi olla rikos.”

”Tietomurrossa hankittuja henkilötietoja voidaan valitettavasti yrittää käyttää myös taloudellisen hyödyn rikolliseen tavoitteluun. Hämmäs­tyttävää kyllä, joistakin verkkokaupoista voi tilata tuotteita luotolla ja pika­vippifirmoista saada lainaa pelkällä henkilötunnuksella ja muilla tiedoilla.”

”Lain mukaan pikavippiin vaaditaan vahva tunnistautuminen, mutta Finanssiala ry:n mukaan kaikki yritykset eivät lakia noudata. On kysyttävä painokkaasti, miten tämä voi olla edes mahdollista.”

”Suomalaiset ovat heränneet painajaismaiseen Suomeen, jonka yksityi­syyden ja omaisuuden suojassa on ammottavia aukkoja.”