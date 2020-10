Vastaamo: Valtaosalla psykoterapeuteistamme on Kela-pätevyys

Hoitohenkilöstömme on syytön asiakastietojärjestelmän suojauksessa olleisiin puutteisiin. Osa henkilöstöstä on itsekin tietomurron uhreja.

Psykoterapiakeskus Vastaamon käyntimääristä valtaosa on Kelan tukemaa kuntoutusta eri muodoissaan.­

Helsingin Sanomat kirjoitti (27.10.), että osalla Psykoterapiakeskus Vastaamon psykoterapeuteista ei ole niin sanottua Kela-pätevyyttä eli heidän asiakkaansa eivät voi hakea hoidolleen Kela-korvauksia. Lisäksi kirjoituksessa oli siteerattu vuoden 2018 toimintakertomusta, jonka perusteella kerrottiin, että vain 24 prosenttia asiakkaista sai Kela-tukea.

Suomessa on huutava pula Kela-kuntoutuspsykoterapiaa yksilöille antavista terapeuteista. Korvausta voi saada enintään 80 käyntiin yhden vuoden ja 200 käyntiin kolmen vuoden aikana, joten kuntoutuspsykoterapia vaatii pitkäaikaista sitoutumista potilassuhteeseen.

Moni asiakas tiedustelee päteviltä terapeuteilta saatavuutta ”ei-oo”-tilanteessakin varaten käyntejä itsemaksavana joko kokeillakseen terapeutin sopivuutta itselleen tai saadakseen tarvitsemaansa tukea akuutisti ennen Kela-terapiasuhteen muodostumista.

Kuten muillakin alan toimijoilla, pitkien ja tiiviiden hoitosuhteiden vuoksi Vastaamon käyntimääristä valtaosa on Kelan tukemaa kuntoutusta eri muodoissaan. Kuten toimintakertomuksestamme 2018 ilmenee, 40 prosenttia yrityksen liikevaihdosta tuli Kelan maksamista tuista, vuonna 2019 43 prosenttia. Asiakasmäärien kautta tarkasteltuna 3 228 asiakasta sai Kelan tukea psykoterapiaansa vuonna 2018, ja 4 336 asiakasta vuonna 2019.

Vastaamossa käy runsaasti itsemaksavia asiakkaita huolehtimassa omasta jaksamisestaan esimerkiksi elämänkriisissä, kuten avioerossa, läheisen menetyksen tai sairastumisen yhteydessä tai opintojen tai työn murroskohdissa. Lyhytterapian kysyntä on kasvussa. Myös yritykset tukevat yhä enemmän työntekijöidensä jaksamista ennalta ehkäisevin palveluin tai lyhytterapialla. Vakuutuksista korvataan terapiaa. Vastaamo tarjoaa psykoterapiaa ostopalveluna kunnille, kuntayhtymille ja sairaanhoitopiireille. Teemme myös työnohjausta ja koulutuksia.

Paria poikkeusta lukuun ottamatta jokaisella Vastaamon terapeutilla on Valviran myöntämä oikeus käyttää psykoterapeutin ammattinimikettä. Kela-pätevyydet ovat avoimesti nähtävissä jokaisen terapeuttimme omassa profiilissa nettisivuillamme ja ne voi tarkistaa terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteristä JulkiTerhikistä.

Meillä vastaanottaa myös yhdeksän psykiatria ja 21 psykologia, joista valtaosalla on myös psykoterapeutin pätevyys.

Verkkosivuillamme on lisäksi kuvattuna terapeutin suuntaukset ja osaamisalueet, jotta asiakkaan olisi helpompi valita sopiva ammattilainen haasteensa työstämiseen.

Psykoterapiakeskus Vastaamo on Suomalaisen työn liiton hyväksymä yhteiskunnallinen yritys. Vastaamon yhteiskunnallisena tehtävänä on koko ajan ollut psykoterapian saatavuuden parantaminen niin terapeutteja palkkaamalla, verkostoa laajentamalla kuin digipalveluita lisäämällä.

Kela-tuettu psykoterapia on yhteiskunnassamme kriittisen tärkeätä. Tarvetta on kuitenkin myös muille mielenterveyden haasteiden hoidoille ja kokonaan uusille hoitotavoille, joiden tarjontaa Vastaamo on jatkuvasti laajentanut. Näitä ovat esimerkiksi verkkoneuvonta, matalan kynnyksen palvelut ja masennuksen hoito aivojen tasavirtastimulaatiolla.

Tietomurto Vastaamon asiakastietokantaan on järkyttänyt koko suomalaista yhteiskuntaa. Yhtiö viesti maanantaina 26. lokakuuta, että Vastaamon asiakastietojärjestelmän suojauksessa on ollut puute, jota hyödyntämällä rikolliset ovat päässeet käsiksi asiakastietokantaan maaliskuuta 2019 edeltävänä aikana. Olemme syvästi pahoillamme ja pyydämme anteeksi tapahtunutta, jonka seuraukset ja inhimillinen hinta ovat äärimmäisen raskaita.

Samalla haluamme kuitenkin korostaa, että Vastaamon psykoterapeuttien työ perustuu tinkimättömälle ammattietiikalle. Psykoterapeutti ajattelee aina ensisijaisesti asiakkaansa etua ja työskentelee yhdessä asiakkaan kanssa tämän terveyden, toimintakyvyn ja elämänlaadun parantamiseksi. Juuri niin vastaamolaiset ovat toimineet.

Vastaamon hoitohenkilöstö on syytön asiakastietojärjestelmän suojauksessa olleisiin puutteisiin. Osa henkilöstöstä on itsekin tietomurron uhreja. He tekevät kuitenkin sitoutuneesti ja hartiavoimin töitä tukeakseen asiakkaita kriisitilanteessa.

Kiitämme työntekijöitämme heidän mittaamattoman arvokkaasta panoksestaan tänä vaikeana aikana.

Kristiina Silander

liiketoimintajohtaja, psykoterapeutti

Tuomas Kahri

hallituksen puheenjohtaja

Psykoterapiakeskus Vastaamo

