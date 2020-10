Kuka vain voi ladata Woltin lähettisovelluksen ja hakea lähetiksi ilman työhaastattelua.

Pääkirjoituksessa (HS 24.10.) pohdittiin, pohjaako alustatalous riistolle. Suomesta nostettiin esimerkiksi ravintolaruokaa välittävä Wolt. Alustatyö on tärkeä keskustelunaihe, josta on syytä tiedostaa sekä hyvät että huonot puolet. Woltin osalta vastaus on kuitenkin helppo: emme riistä lähettejä.

Kuka vain voi ladata Woltin lähettisovelluksen ja hakea lähetiksi ilman työhaastattelua: uusia lähettejä lisätään eri kaupunkeihin jonosta. Kynnys lähetiksi pääsyyn on matala verrattuna perinteiseen työsuhteiseen työhön. Suomessa on yli 4 000 Wolt-lähettiä, ja viime vuonna lähetiksi haki yli 10 000 ihmistä.

Wolt-lähetillä ei ole esimiestä tai työvuoroja. Lähetti avaa sovelluksen, tekee toimituksia, ja lopettaa kun haluaa. Wolt maksaa 4–12 euroa plus arvonlisäveron toimitukselta – pitkistä kuljetuksista ja viikonloppuisin enemmän. Lähetti saa toimituksesta aina asiakkaan maksamaa kuljetusmaksua enemmän, koska maksun lisäksi Woltin ravintoloilta laskuttamista komissioista valtaosa käytetään lähettien palkkioihin.

Keskimääräinen Wolt-lähetti laskutti Suomessa elo–syyskuussa 21,53 euroa plus arvonlisäveron tunnilta, jona teki toimituksia, ja 14,64 euroa plus arvonlisäveron tunnilta, kun mukaan lasketaan kaikki aika, jona lähetti odotti sovelluksessa. Lähetin turvaverkot eli eläke- ja sairausajan turva muodostuvat samoin kuin kaikilla suomalaisilla yrittäjillä: pakollisen yrittäjän eläkevakuutuksen kautta. Auto- ja skootteriläheteillä on niin ikään liikennevakuutus ja kaikilla läheteillä Woltin järjestämä tapaturmavakuutus.

Silti lähettiyrittäjää eivät turvaa yhtä hyvät suojaverkot kuin työsuhteessa. Se ei ole hyvä. Haaste on, että lähettien pakottaminen työsuhteeseen myös muuttaa työtä ratkaisevalla tavalla. Jos Wolt siirtyy työsuhdemalliin, joudumme päättämään nykyiset yli 4 000 lähetin sopimukset. Voimme palkata tilalle arviolta 1 200–1 500 täysipäiväistä lähettiä, joita koskevat työsuhteeseen kuuluvat työvuorot, työajat ja esimiehet.

Suorittava mutta vapaa alustatyö jää nykylainsäädännössä väliinputoajaksi.

Wolt-lähetit kertovat itse olevansa keskimäärin tyytyväisiä. Syyskuussa 2020 nimettömässä kyselyssä 88,9 prosenttia läheteistä antoi Woltille korkeimman arvosanan 4 tai 5, kun vain 1,4 prosenttia antoi matalimman arvosanan 1 tai 2. Myös viime viikkoina läheteiltä saamamme avoin palaute on ollut selvää: ylivoimainen enemmistö haluaa jatkaa nykymallilla.

Alustatyöllä on mahdollisuus lisätä työmarkkinoille yksi joustava vaihtoehto, joka todistettavasti sopii monille. Sääntöjä on silti selkeytettävä. Jokaisen työtä tekevän on myös nautittava reiluista turvaverkoista. Yksi tapa yhdistää joustavuus ja turva voisi olla säännellä alustatyötä erikseen.

Miki Kuusi

perustaja, toimitusjohtaja, Wolt

