Lapset on opetettava jälleen kirjoittamaan

Heikko oikeinkirjoitustaito vaikeuttaa ajatusten ja mielipiteiden ilmaisua, omien asioiden hoitamista ja täysipainoista yhteiskunnallista osallisuutta.

Suomessa on oltu huolestuneita lasten ja nuorten lukutaidon heikkenemisestä. Lukutaidon kehittämiselle on ansiokkaasti perustettu erilaisia hankkeita. Sen sijaan oppilaiden kirjoitustaidon puutteisiin ei ole vielä tartuttu samalla tarmolla.

On helppo osoittaa syitä kirjoitustaidon heikkenemiseen koulun ulkopuolelta, mutta yksi syy löytyy myös koulun sisältä. Kun käsiala- eli kaunokirjoitus poistettiin opetussuunnitelmasta, samalla hävisi oppilailta tunti oikeinkirjoituksen harjoittelua. Virkkeen aloittaminen isolla alkukirjaimella ja päättäminen lopetusmerkkiin eivät ole enää itsestäänselviä taitoja monille isoillekaan oppilaille.

Sosiaalisen median aikakaudella viestimme kirjoittamalla entistä enemmän. Lapset ja nuoret oppivat helposti kirjoittamaan lyhyitä ja nopeita viestejä. He käyttävät taidokkaasti kuvia ja symboleja.

Mutta tarvitsemme yhä taitoa kirjoittaa pitkiä virkkeitä ja kappaleita, jotka noudattavat sovittuja oikeinkirjoitussääntöjä. Heikko oikeinkirjoitustaito vaikeuttaa ajatusten ja mielipiteiden ilmaisua, omien asioiden hoitamista ja täysipainoista yhteiskunnallista osallisuutta.

Opetussuunnitelmaan on tuotu paljon uusia ja tärkeitä asioita, mutta oppitunteja ei ole kuitenkaan annettu lisää. Opettajan on vaikea löytää aikaa oikeinkirjoituksen harjoitteluun ahtaasta lukujärjestyksestään. Ilman määrätietoista opettamista ja säännöllistä harjoittelua oppilaiden on kuitenkin hankala oppia oikeinkirjoitusta.

Onko hyvä kirjoitustaito tulevaisuudessa harvojen pääomaa, kuten lukutaito 200 vuotta sitten? Meidän pitää pysäyttää oikeinkirjoitustaidon heikkeneminen ja antaa kaikille mahdollisuus oppia kirjoittamisen perusasiat.

Kyvyttömyys ja haluttomuus kirjoittaa kokonaisilla virkkeillä rajoittaa kansalaisen osallistumisen mahdollisuuksia. Hyväkin ajatus saatetaan jättää huomiotta, jos tekstissä on paljon oikeinkirjoitusvirheitä.

Meidän täytyy asettaa kirjoitustaito arvoiseensa asemaan yleissivistyksen kivijalaksi.

Pirjo Laatikainen

erityisopettaja, Tampere

