Vuosikymmenten ponnistelujen jälkeen metsäni voivat hyvin ja niiden hiilinielu on kasvanut.

Olen ollut noin neljänkymmenen vuoden ajan sivutoiminen metsätalousyrittäjä. Kaikki nämä vuodet olen parhaan kykyni ja parhaan saatavilla olevan tiedon avulla kasvattanut metsiäni. Metsät ovat tavallaan olleet kuin puutarhapalsta, jonka voinnin ja kasvun eteen olen nähnyt paljon vaivaa. Osan metsistä olen ostanut ja osan perinyt. Näinhän asia useimpien suomalaisten metsänomistajien kohdalla on.

Nyt vuosikymmenten ponnistelujen jälkeen metsäni voivat hyvin, ja hehtaarikohtainen puumäärä on noussut 175 kuutioon. Kehitys omissa metsissäni on ollut samaa luokkaa kuin muualla Suomessa: viidessäkymmenessä vuodessa metsien vuotuinen kasvu ja puiden kokonaisvolyymi ovat lähes kaksinkertaistuneet. Hyvän metsänhoidon ansiosta hiilinielu on koko ajan kasvanut. Samalla Suomi on vaurastunut hyödyntämällä järkevästi metsiensä resursseja.

Hyvä kehitys ei ole tullut itsestään. Omissa metsissäni on tehty jatkuvasti hoitotöitä. On muokattu aukkoja, joihin on istutettu kymmeniätuhansia puuntaimia. On jätetty pystyyn jättöpuuryhmiä, on tehty taimikonhoitotyötä lukuisilla hehtaareilla, on raivattu varttuneempaa nuorta metsää, on karsittu oksia männiköissä, on tehty harvennushakkuita, on rakennettu metsäautoteitä ja on lannoitettu suuri osa metsäpinta-alasta.

On ollut nautinto kulkea hoidetuissa metsissä ja tiedostaa, miten oma metsä kasvaa ja sitoo hiilidioksidia nyt kaksi kertaa enemmän kuin alkuvuosina. Samalla tavalla omia metsiään on hoitanut myös pääosa Suomen yli kuudestasadastatuhannesta metsänomistajasta.

Viime aikojen julkisessa keskustelussa metsänomistajia ei ole kuitenkaan juuri kiitelty hyvin tehdystä työstä. Päinvastoin monet metsäalan ulkopuolella olevat tahot ovat ryhtyneet esittämään metsänkasvattajille täysin uusia ehtoja ja vaatimuksia: hyviksi koetut päätehakkuut ja niihin liittyvät uudistusaukot pitäisi lopettaa, metsien lisääntynyttä vuosikasvua ei saisi hyödyntää kuin tiettyyn tasoon saakka, ja puuston kasvusta huomattava osa pitäisi jättää metsiin lahoamaan.

Esitetyt vaatimukset herättävät metsänomistajissa ihmetystä ja kysymyksiä. Kenen metsiä ehdotetut myyntirajoitukset koskevat? Kuka maksaa metsään jätetyn puuston kasvatuksen aiheuttamat kustannukset ja pois jääneet myyntitulot?

metsätaloudelle on vaarallista, jos yksityisiltä metsänomistajilta viedään oikeus tehdä päätös kypsyneen puusadon hakkuista tai metsien uudistamisesta. Silloin puututaan vakavasti metsäyrittäjää motivoivaan vapauteen päättää omista asioistaan. Jos muut kuin omistajat päättävät metsien hoidosta ja hakkuista, he saavat myös hoitaa metsät tulevaisuudessa.

Timo Peltola

kauppatieteiden maisteri, Espoo

