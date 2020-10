Tavoitteena on, että jäljityksessä mukana olevat kouluterveydenhoitajat pääsevät palaamaan työhönsä koululle mahdollisimman pian.

Helsingissä työskentelevät kouluterveydenhoitajat kysyivät (HS Mielipide 25.10.), miten kouluilla voidaan ehkäistä syrjäytymistä, jos terveydenhoitajia on siirretty kouluilta koronaepidemian vuoksi tartunnanjäljittäjiksi. Kirjoittajat nostivat esille tärkeän asian.

Lasten syrjäytymisen ehkäiseminen on erittäin tärkeää ja sitä tulee kaikin tavoin edistää yhteistyössä koulussa työskentelevien ja muiden ammattilaisten kanssa myös koronaepidemian aikana.

Kun koronavirustartuntojen määrä on kasvanut nopeasti, olemme joutuneet lisäämään tartunnanjäljitystyötä tekevien ammattilaisten määrää. Ammattilaisia on siirtynyt avuksi jäljitystyöhön esimerkiksi terveysasemilta, suun terveydenhuollosta ja myös koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta. He ovat osittain samoja henkilöitä, jotka auttoivat vastaavassa tilanteessa keväällä, kun epidemiatilanne oli vaikea. Heidän ammattitaitonsa ja osaamisensa on ollut ensiarvoisen tärkeää, jotta tartunnan jäljittäminen on ollut tehokasta ja riittävää. Koronavirustartuntojen tehokas torjunta on kaikkien – myös lasten ja nuorten – etu.

Valtaosa kouluterveydenhoitajista (noin 90 prosenttia) on yhä omissa tehtävissään kouluilla. Tavoitteena on, että jäljityksessä mukana olevat hoitajat voivat palata työhönsä koululle mahdollisimman pian, kun olemme saaneet rekrytoitua tartunnanjäljitykseen riittävästi henkilöstöä muualta. Kiitämme jo tässä vaiheessa jokaista sote-ammattilaista koronaepidemian hoitoon osallistumisesta.

Maarit Sulavuori

perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja

Juha Jolkkonen

toimialajohtaja, sosiaali- ja terveystoimi

Helsingin kaupunki

