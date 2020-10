Psykoterapiakeskus Vastaamon tilanteen takia moni henkilötunnus päätyi vääriin käsiin. Uhreja on kehotettu ottamaan luottokielto. Se on kuitenkin maksullinen palvelu, eikä se edes estä luoton nostoa joka paikasta. Väärinkäyttäjää luottokielto ei siis hidasta tippaakaan.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson pohti (HS 27.10.), voisiko uhri vaihtaa henkilötunnuksia nopeutetusti. Vaikka voisi, siitäkin aiheutuu merkittävää haittaa.

On sanottu aivan selvästi, että minkään yrityksen ei pitäisi antaa luottoa tai myydä edes halpaa lehteä henkilötunnuksen perusteella. Sitä varten on vahva tunnistautuminen. Ongelman aiheuttaja ei ole vuotaja, vaan se, joka antaa luottoa henkilötunnusta vastaan. On surullista, että uhria vaaditaan ratkaisemaan ongelma. Täysin ilmeinen ja oikeudenmukainen ratkaisu olisi kieltää lainsäädännössä luotto tai laskulle tehty ostos ilman vahvaa tunnistautumista. Silloin ongelman joutuisi ratkaisemaan ongelman aiheuttaja.

Timo Taalas

Helsinki

