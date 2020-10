Valtiovetoisen ajattelun ja uusliberalismin jälkeen hakusessa on nyt seuraava suuri tapa hahmottaa maailmaa.

Korona­virus­epidemian aiheuttaman akuutin kriisin ohella länsi­maisia yhteis­kuntia vaivaa pitkä­aikaisempi kriisi, joka on politiikassa näkynyt muun muassa kansalaisten turhautumisena, ääripäiden vahvistumisena ja populismin nousuna. Yhdysvaltojen presidentin­vaalien ehdokkaista kummallakaan ei tunnu olevan vastauksia ajan isoihin kysymyksiin.

Valmistauduin vaaleihin lukemalla filosofi Mark Lillan viime vaalien jäl­keen ilmestyneen kirjan The Once and Future Liberal: After Identity Politics, joka hahmotteli liberaalille politiikalle tietä Donald Trumpin vaalivoiton aiheuttamasta kriisistä. Lillan mielestä Yhdysvaltain vasemmistolaisten tulisi pyristellä irti identiteettipolitiikasta ja palata teemoihin, jotka puhuttelevat kansan suurta enemmistöä.

Päällisin puolin ehdotus on toteutettu, sillä Joe Biden on vanhan ajan duunaridemokraatti. Hän voi hyvinkin voittaa vaalit. Mutta entä sitten?

Amerikkalainen ja länsimainen politiikka on mennyt eteenpäin ajatusaaltoina, jotka muistuttavat filo­sofi Thomas Kuhnin kirjassa Tieteellisten vallankumousten rakenne kuvaamia tieteen paradigmoja.

Tällainen paradigma oli valtiovetoinen ajattelu, joka tuli Yhdysvaltoihin 1930-luvulla F. D. Rooseveltin aikana. Tässä ajatustavassa valtion tehtävä oli suojella ihmisiä paitsi ulkoisilta vihollisilta ja rikoksilta myös muilta uhilta, ennen kaikkea köyhyydeltä ja sairaudelta.

Ajatustavan omaksuivat Yhdysvalloissa niin demokraatit kuin republikaanitkin, vaikka edelliset halusivat mennä siinä jälkimmäisiä pitemmälle. Samanlainen ajattelu oli voimissaan myös Euroopassa, jossa se yhdistettiin esimerkiksi taloustieteilijä J. M. Keynesiin ja Pohjoismaiden sosiaalidemokraatteihin.

Paradigma luhistui samoihin aikoihin Atlantin molemmilla puolilla, kun yhteiskunnat ajautuivat inflaa­tion ja työttömyyden noidankehään, josta ei päästy ulos vanhoilla keinoilla. Niiltä 1970–1980-luvun vuosilta muistamme esimerkiksi ruotsalaisen lastenkirjailijan Astrid Lindgrenin 102 prosentin verokortin.

Valtiovetoisen ajattelun korvasi yksilölähtöinen ajattelu, joka tuli Yhdysvaltoihin Ronald Reaganin ja Eurooppaan Margaret Thatcherin mukana. Tässä paradigmassa asiat sujuvat, kun yksilö on vahva, raha vapaa ja valtio pieni.

Uusliberaali ajattelu avasi tien ulos umpikujasta ja kiihdytti talouden kasvuun, joten sekin omaksuttiin oikealta vasemmalle. Tällä kertaa oli kuitenkin oikeiston vuoro painaa kaasua ja vasemmiston jarrua.

Ehkäpä omaatuntoaan helpottaakseen uusliberaalit vasemmistolaiset käänsivät katseensa taloudellisesta tasa-arvosta vähemmistöjen tasa-arvoon, kuten homoliittoihin ja rasismin vastustamiseen. Se on johtanut kiihkeisiin riitoihin, vaikka tietyssä mielessä kysymys on samasta yksilöä palvo­vasta ideologiasta eri suunnasta katsottuna. Kirjassaan Mark Lil­la nimittääkin identiteettipolitiikkaa ”reaganismiksi vasemmistolaisille”.

Uusliberalismin aika jäi lopulta ly­hyemmäksi kuin valtiovetoisen ajattelun. Uusliberalismi romahti vuoden 2008 finanssikriisissä, jonka ei olisi ajatustavan edustajien mukaan pitänyt olla edes teoriassa mahdollinen.

Paradigman vaihdokseen on liittynyt samanlaisia absurdeja piirteitä kuin edellisellä kierroksella ihmetellyt veroprosentit, ennen kaikkea mie­likuvituksellisten rikkauksien kasautuminen rikkaimmalle promillelle.

Nyt hakusessa on seuraava suuri maailman hahmotus, uusi paradigma. Jos osaisin kertoa, mikä se on, en istuisi kirjoittelemassa kolumneja.

Vastausta voi etsiä Karl Marxin ajattelun kestävimmästä osasta: historiallisesta materialismista. Teorian mukaan tuotantovoimat ja tuotantosuhteet luovat perustan, jolla yhteiskunnan ylärakenne seisoo. Digi­talisaatio on mullistanut tuotanto­voimat. Seuraavaksi se panee uusiksi yksilön ja yhteiskunnan välisen suhteen, siis politiikan.

Yhdysvaltojen presidentinvaaleissa tulevaisuus saa kuitenkin seistä seinäruusuna, sillä soittolistalla ovat yhä hyvinvointinostalgia ja kansallisval­tionostalgia, The Golden Oldies.

Kirjoittaja on HS:n pääkirjoitustoimituksen esimies.