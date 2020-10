Sirpa Harinen toi mielipiteessään (HS 29.10.) esille, että laajasalolaiset isosti vastustaisivat Yliskylään suunniteltavaa hybridikorttelia, jossa yhdistyvät asuntorakentaminen ja tulevan raitiovaunuyhteyden varikko. Asia on kyllä herättänyt paljon keskustelua. Kun en voi toisten puolesta puhua, voin itse vain todeta pitäväni suunnitelmaa hyväksyttävänä. Laajasalon täydennysrakentamisessa huomioidaan kokonaisuutena hyvin alueen luontoarvot ja historia.

On huomattava, että mikäli Kruunuvuorenrannan kautta kulkeva raitiolinja halutaan toimimaan aikataulussa, varikko on saatava Laajasaloon. Lisäksi alueella on tutkittu muita vaihtoehtoja, jotka on todettu huonommiksi eikä niitäkään voisi toteuttaa raitiovaunun edellyttämässä aikataulussa.

Täydennysrakentaminen herättää aina kiivasta keskustelua, mutta itse alueen asukkaana ja veronmaksajana olen suunnitelmiin tyytyväinen. Paras on usein hyvän pahin vihollinen.

Olli-Pekka Koljonen

Laajasalo, Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.