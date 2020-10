Kirjeiden ja pakettien jakelu on erittäin kilpailtua. Kaupungeissa yksityiset jakeluyhtiöt jakavat entistä useamman kirjeen.

Helsingin Sanomat (26.10.) julkaisi verkkokyselyn, jossa se kysyi lukijoilta, millaisia ongelmia heillä on ollut ”Postin kanssa”.

Postinsaajilta ei siis kysytty postinjakelusta, vaan Postin jakelusta. Tämä oli erikoista, koska postia jakaa Suomessa 16 yhtiötä, pakettejakin yli kymmenen yhtiötä. Kyselyn asetelma oli sama, jos olisi kysytty mielipiteitä pankkipalveluista, mutta kysely olisi koskenut vain yhtä pankkia.

Kirjeiden ja pakettien jakelu on erittäin kilpailtua. Kaupungeissa yksityiset jakeluyhtiöt jakavat entistä useamman kirjeen, ja pakettimarkkinassa on useita isoja toimijoita, joten kyselyn kohdistaminen yhteen yhtiöön on outoa.

HS ei kertonut, että Sanoma itse on omistajana Postia vastaan kilpailevassa jakeluyhtiö PKS Jakelu oy:ssä. Se jakaa postia myös Early Bird -brändin alla ja on Jakeluyhtiö Suomen omistajia. Kun HS käsitteli jakeluvirheitä Helsingin Maununnevalla, jutussa jäi kertomatta, että Sanoman omakin yhtiö jakaa kirjeitä Maununnevalla kuten muualla pääkaupunkiseudulla.

Virheitä sattuu kaikille. Syyskuussa PKS Jakelun väärin jakamia kirjeitä ”palautettiin” Postin kirjelaatikoihin 4 507 kappaletta.

Palautteen antamisen vuoksi postinsaajat tarvitsisivat tietoa siitä, miten tunnistaa, mikä jakeluyhtiö alueella jakaa postia. Jakeluyhtiöiden lähetykset voi tunnistaa kirjekuoressa olevasta tunnuksesta. Voisiko Traficom jakaa tästä lisätietoa kansalaisille?

Me Postissa toivomme, että postinsaajat antavat meille palautetta meidän toiminnastamme. Jokainen jakeluvirhe on valitettava. Palautteen avulla pääsemme kiinni ongelmiin ja voimme korjata niitä sekä kehittää toimintaamme.

Timo J. Anttila

yhteiskuntasuhdejohtaja, Posti Group

