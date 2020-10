Suuri osa sosiaalista elämää on kytkettynä korkeakoulujen vapaa-ajan toimintaan, joka nyt on täysin katkolla.

Poikkeusaika on jatkunut noin kahdeksan kuukautta. Toistaiseksi ainakin Helsingin, Turun ja Tampereen yliopistot ovat ilmoittaneet jatkavansa etäopetusta kevätlukukauden loppuun. On odotettavissa, että myös muut korkeakoulut seuraavat samaa mallia. Olen huolissani opiskelijoiden jaksamisesta.

Suurin osa opiskelijoista asuu yksin pienissä asunnoissa. Uudet opiskelijat ovat muuttaneet paikkakunnille, joissa he eivät välttämättä tunne ketään. Suuri osa sosiaalista elämää on kytkettynä korkeakoulujen vapaa-ajan toimintaan, joka nyt on täysin katkolla.

Opiskelijoiden tulee ehdottomasti olla mukana ehkäisemässä tartuntojen leviämistä. Tämä vastuu on meillä kaikilla. Epäilen sitä, onko tämä todella oikea tapa. Tuottaako tämä edes haluttua tulosta? Pelkään etäilyn haittavaikutuksia. Monista tuntuu jo nyt siltä, että seinät kaatuvat päälle. Ihmiset syrjäytyvät, ja mielenterveysongelmat uhkaavat lisääntyä.

Päätöksen seurauksia ei ole mietitty tarpeeksi. Ihmettelen, mitä tässä odotetaan tapahtuvan. Rokotteessa saattaa kestää vielä pitkään, emmekä voi elää eristyksissä vuosikausia. Osalle etäopinnot soveltuvat, mutta eivät todellakaan kaikille. Niiden korkeakoulujen, jotka ratkaisuna tilanteeseen turvautuvat ainoastaan etäopintoihin, on turha väittää kantavansa vastuuta. Ne tekevät nyt samalla tavalla kuin viime kevään opiskelijavalinnoissa – menevät juuri siitä, mistä aita on matalin. Vastuuseen kuuluu myös vastuu opiskelijoiden mielenterveydestä ja jaksamisesta.

Veera Granroth

Rkp-nuorten varapuheenjohtaja, Turku

