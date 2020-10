Kaikilla meillä ei ole mahdollisuutta ostaa pitsihuvilaa puutarhakaupunginosasta – eikä sen kaltainen arkkitehtuuri edes edusta kaikille sitä kauneinta ja parhainta.

Matti Remes kaipasi (HS Mielipide 26.10.) kauniimpaa maailmaa. Syypääksi sille, että uudet rakennukset eivät istu ympäristöönsä eivätkä puistot ja kadut näytä kauniilta, Remes nosti sen, ettei kouluihimme ”millään asteella kuulu keskustelu tai oppikurssi kauneudesta, mittasuhteista, värijärjestelmistä, muotoilusta tai yleisestä hyvästä mausta”. Hänen mukaansa koulussa ei pohdita rakennusten muotoja ja estetiikkaa eikä rakennustaiteen historiaa tai kansallisia ominaispiirteitä.

Väite on pöyristyttävää kokonaisen ammattikunnan ja intohimoisten oppilaiden ja opiskelijoiden näkymättömäksi tekemistä. Suomalaisessa koulujärjestelmässä on 1800-luvulta asti opetettu kuvaantoa ja piirustusta, Remeksen kouluaikana kuvaamataitoa ja vuosituhannen vaihteesta kuvataidetta. Kaikkien näiden nimitysten alla opetussuunnitelmaan on kuulunut juuri näitä Remeksen toivomia sisältöjä. Itse asiassa Remeksen lista siitä, mitä kaikkea kouluissamme ”ei opiskella”, on varsin hyvä tiivistelmä siitä, mitä vaikkapa nykyisen peruskoulun yhteisen kuvataiteen oppimäärä voisi sisältää.

Toki vuosiviikkotunteja voisi aina olla enemmän, ja tietenkin eri opettajat painottavat opetuksessaan eri asioita. Kauneudesta puhuminen, värioppi, sommittelun perusteet ja jonkinlainen käsitys arkkitehtuurista ovat kuitenkin asioita, joita jollain tasolla käsittelemättä ei peruskoulusta pitäisi kenenkään päästä lähtemään.

Remes tuntuu uskovan jonkin yksiselitteisen, kaikille yhteisen visuaalisen miellyttävyyden olemassaoloon. On kuitenkin vaikeaa uskoa, että kukaan arkkitehdiksi kouluttautunut, työkseen taloja piirtävä tarkoituksella tekee rumaa taloa tai kokonaista ankeaa asuinaluetta.

Jossain määrin on myös etuoikeuden sokeuttamaa esittää, että ihmisten päätyminen Remeksen mielestä rumille asuinalueille johtuu välinpitämättömyydestä ja siitä, että heitä ei ole koulutettu kauniin havaitsemiseen ja valitsemiseen. Kaikilla meillä ei ole mahdollisuutta ostaa pitsihuvilaa puutarhakaupunginosasta – eikä sen kaltainen arkkitehtuuri edes edusta kaikille sitä kauneinta ja parhainta.

Kaupungit myös tarvitsevat tiiviisti rakennettua, edullisempaa asuntokantaa. Sen suunnittelussa – taloudellisten ja infrastruktuuristen resurssien keskellä – suunnittelija tarvitsee luovuutta päästäkseen raja-arvojen sisällä esteettisimpään ja käyttäjäystävällisimpään mahdolliseen lopputulokseen. Juuri sitä hänkin on jo muun muassa peruskoulun kuvataiteen tunneilla harjoitellut.

Jari Koljonen

taiteen maisteri, kuvataiteen ja ilmaisutaidon opettaja, Helsinki

