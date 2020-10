Vuosaaren aluesuunnitelma on täynnä turhaa puuhastelua

Vuosaarelaiset viihtyvät varmasti paremmin luonnollisessa luonnossa kuin suunnitelmassa olevissa muokatuissa puistoissa.

Helsingin kaupunkistrategiassa luvataan panostaa monimuotoisuuteen. Silti Vuosaaren uudessa aluesuunnitelmassa monimuotoisuus saa liian vähän jos ollenkaan huomiota.

Monimuotoisuus tarkoittaa lajien runsautta. Vuosaaressa se tarkoittaa lähiluonnon luonnonmukaisuudesta huolehtimista. Luonnon pitää olla sellainen, että siellä viihtyvät kasvit, eläimet ja sienet.

Monimuotoinen luonto on terveysvaikutuksiltaan paras, paljon parempi kuin puistot. Vuosaarelaiset viihtyvät varmasti paremmin luonnollisessa luonnossa kuin suunnitelmassa olevissa muokatuissa puistoissa.

Suunnitelma on täynnä turhaa puuhastelua: pitäisi kaataa isoja puita, kaataa pieniä puita, kääntää ja vääntää puroja. Monimuotoisuus säilyy parhaiten luonnon säilyessä luonnollisena. Suunniteltujen toimien hiilitasetta ei ole laskettu, vaikka kaupunki on julistanut ilmastohätätilan.

Onnettomien nurmikko-männikkö-yhdistelmien väittäminen ekologisiksi viherkäytäviksi on harhaanjohtavaa. Kunnollinen viherkäytävä on runsaslajinen. Runsaan puuston lisäksi aluskasvillisuuden on oltava runsasta monimuotoisuuden säilyttämiseksi.

Ei tarvitse avata näkymiä, ei harventaa tai tihentää eikä puuttua muutenkaan luonnon kasvuun ja monimuotoisuuteen. Näkymien avaaminen karkottaa kaikki eläimet, koska ne menettävät suojapaikkansa. Kaupunki säästää valtavasti rahaa ja työtä, kun se antaa Vuosaaren luonnollisten alueiden kasvaa ja kehittyä niin kuin ne kehittyvät.

Suunnitelmaa lukiessa tulee tunne, että virkamiehillä on oma, konsulttiavusteinen halu muokata Vuosaari toisenlaiseksi. Tämä muutaman virkamiehen näkemys olisi toteutuessaan haitallinen monimuotoisuudelle, hiilitaseelle ja vuosaarelaisten viihtyvyydelle.

Antti Koli

Vuosaari, Helsinki

