Miksi Vantaan kuva on edelleen vanhanaikainen, vaikka kaikki on oikeastaan muuttunut muinaisista Helsingin maalaiskunnan ajoista?

Arvoisat vantaalaiset päättäjät, oletteko te huolissanne Vantaan maineesta? Minä olen.

Viimeksi viikonloppuna television viihdeohjelma rinnasti Vantaan pulloja keräävään pultsariin. Vähän aiemmin kaupallisella radiokanavalla ihmeteltiin ilmaisten ämpärien jonottajia Espoossa ja kommentoitiin, että ”kyllähän tuon Vantaalla ymmärtää, mutta että Espoossa”.

Miksi Vantaan kuva on yhä vanhanaikainen, vaikka kaikki on oikeastaan muuttunut muinaisista Helsingin maalaiskunnan ajoista? Mitä Vantaalla olisi sitten kerrottavaa medialle, jotta tämä mielikuva edes joskus muuttuisi?

Vantaa on luultavasti kohta Suomen kolmanneksi suurin kaupunki, se on menossa Tampereen ohi. Vantaalle halutaan muuttaa muualta Suomesta. Suuri velkataakka johtuukin lähinnä siitä, että Vantaan väestö on lisääntynyt kymmenillätuhansilla muutamassa vuodessa. Vantaa on kielipohjaltaan kansainvälinen kaupunki, mikä antaa haasteita muun muassa kaupungin kouluille ja sosiaalitoimelle.

Vantaa on Suomen logistinen keskus. Kaupungissa on Suomen ainoa suuri kansainvälinen lentoasema, Suomen vilkkaimpiin kuuluva rautatieasema ja loistavat yhteydet eri puolille Suomea.

Vantaalla sijaitsevat tiedekeskus Heureka, Suomen hienoin ilmailumuseo ja useita hyviä taide- ja muita museoita. Kaupungin liikuntatoimi takaa, että yleensä Hakunilassa hiihdetään lähes joka vuosi ensimmäisenä pääkaupunkiseudulla, jos vain pakkasia riittää.

Vantaalla on hienoja jokimaisemia, joita reunustavat hyväkuntoiset pyöräily- ja vaelluspolut, ja Sipoonkorven kansallispuiston vaellusreiteille pääsee helposti. Vantaalla on edelleen kasvavia yrityksiä ja paljon työpaikkoja tarjolla, vaikka juuri nyt koronavirus rokottaakin kaupunkia.

Vantaalaisia kouluja tullaan katsomaan ja ottamaan mallia kaukaa ulkomailta saakka.

Tikkurilan kaupunkikuva on perusteellisesti muuttumassa ja jo muuttunut. Vanhaa kaupunkikuvaa on purettu. Uusi kirkko on valmistumassa, ja vanhojen virastotalojen paikalle on tulossa uusia hienoja kiinteistöjä.

Sama muutos tulee tapahtumaan myös toisessa aluekeskuksessa Myyrmäessä.

Kannattaisikohan näiden ”hauskojen” toimittajien ja käsikirjoittajien tulla vaikka junalla Dixiin ja tutustua rauhassa uusiksi rakentuvaan Tikkurilaan ja Vantaaseen yleensä? He voisivat yllättyä.

Vantaan päättäjät ja kuntamarkkinointi ovat myös olleet yllättävän hiljaa huolimatta tämäntyyppisistä uutisista ja asenteista.

Mikäli Vantaan päättäjät eivät ymmärrä maineen ja kunnian roolia kaupungin markkinoinnissa, he voisivat vaikka ensimmäiseksi tutustua Pekka Aulan ja Jouni Heinosen kirjaan Maine – menestystekijä.

Tapio Tervo

Vantaa

