Vieraskynä

Nuoret vaikuttavat esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, mutta eivät aina itsekään tunnista toimintansa yhteiskunnallista arvoa.

Nuorten kiinnostus politiikkaa kohtaan on kasvussa, samoin halu toimia kansalais­yhteis­kunnassa. Nuoret vaikuttavat sosiaalisessa mediassa, osto­päätöksillä ja muilla elämän­tapa­valinnoilla. He ovat mukana niin järjestöissä, kampanjoissa kuin mielen­ilmauksissakin – tai organisoivat niitä. Hiljattain uutisoitiin lasten­suojelun sijais­huollossa asuvien nuorten tekemien kantelujen lisääntymisestä.

Nuorten tunne siitä, että heidän näkemyksensä otetaan vakavasti yhteiskunnassa, ei näytä samanlaisia vahvistumisen merkkejä. Nuorten aktiivisuutta ei liioin aina tunnisteta, jos se ei kohdistu niihin asioihin, joita on totuttu pitämään yhteiskunnallisen aktiivisuuden mittarina – esimerkiksi näkyvään toimintaan äänestyskopissa, kouluissa ja harrastuksissa.

Punaisen Ristin yllä­pitämillä nuorten turvataloilla kohtaamamme nuoret ovat aktiivisia monin mutta usein piiloon jäävin tavoin. He asioivat viranomaisten kanssa, hakevat apua ­itselleen ja läheisilleen tai auttavat läheisiään päivittäisessä pärjäämisessä. Nämä ovat esimerkkejä sellaisesta arjen aktiivisesta kansalaisuudesta, joka jää piiloon tai vaiennetuksi kansalaispätevyydeksi.

Suomalaisen demokratian suurena haasteena on kääntää nuorten kasvava kiinnostus politiikkaa kohtaan kestäväksi osallisuuden kokemukseksi ja toiminnaksi. Monet nuoret eivät itsekään tunnista arjen aktiivisuuden yhteiskuntapoliittista merkitystä. Nuorisobarometrin mukaan vain 15 prosenttia nuorista kertoo olleensa mukana poliittisessa toiminnassa viimeksi kuluneen vuoden aikana.

Kapea ymmärrys politiikasta tarkoittaa käytännössä sitä, etteivät nuoret rohkaistu näkemään omia arjen toimintojaan merkityksellisenä ja pätevänä yhteiskunnallisena toimintana. Tämä heikentää nuorten uskoa omaan osaamiseensa, myös äänestyskopissa.

Moni nuori myös kokee, ­ettei tunne virallisia osallistumisen järjestelmiä eikä osaa toimia niissä. Tämä on erityisen vakavaa, kun tiedämme nuorten aktiivisuuden eriytyvän voimakkaasti nuoren ja hänen vanhempiensa sosioekonomisen taustan ja koulutustaustan mukaan. Näin on sekä edustuk­sellisen demokratian että kansa­lais­yhteiskunnan kentillä.

Nuorten arvostaminen yhteiskunnallisina toimijoina edellyttää, että heidän ajatuksiinsa, toiveisiinsa ja huoliinsa paneudutaan huolellisesti kodeissa, kouluissa, ministeriöissä, hyvinvointipalveluissa, järjestöissä ja vapaa-ajan ympäristöissä.

Esimerkiksi ilmasto­kriisi on yksi eniten turvattomuuden tunnetta nuorten keskuudessa aiheuttavista ­ilmiöistä. Nuoret eivät voi ratkaista ­yksin ilmastokriisin kaltaisia globaaleja ongelmia, mutta monet ovat kiinnostuneita toimimaan ekologisen kestävyyden hyväksi. Vaikuttamispyrkimyksiä vähättelevät asenteet jättävät pitkät jäljet etenkin niihin nuoriin, jotka tarvitsevat erityistä rohkaisua, tietoja ja taitoja voidakseen vaikuttaa yhteiskunnan kaikilla tasoilla.

Nuorten parissa toimivien ja päät­täjien tulee tukea nuoria myös sellaisissa yhteiskunnallisen osallistumisen ilmiöissä ja ympäristöissä, jotka venyttävät ymmärrystämme aktiivisesta kansalaisuudesta. Nuoret ovat itse parhaita asiantuntijoita heille mielekkäiden vaikuttamisen määritelmien ja tapojen kehittämisessä.

Yhdenvertainen oikeus osallistua yhteiskunnan kulkuun ja päätöksen­tekoon on demokratian keskeisimpiä piirteitä. Demo­kraattisen yhteiskunnan tärkeänä mittapuuna voi niin ikään pitää avointa ja arvostavaa sukupolvien välistä vuoropuhelua poliittisen toimijuuden määritelmistä ja vaikuttamisen tavoista.

Tunne kuulumisesta yhteiskuntaan sen aktiivisena jäsenenä on perus­tavanlaatuinen oikeus ja keskeinen ­hyvinvoinnin ulottuvuus – olipa kyse ­sitten globaalista kampanjoinnista, äänestämisestä tai tukipalveluissa luovimisesta. On nuorten ja koko yhteis­kunnan etu, että nuorilla on luotta­musta ja tilaa käyttää kykyjään täysi­määräisesti yhteiseksi hyväksi ja kes­tävän tulevaisuuden rakentamiseksi.

Päivi Honkatukia ja Leena Suurpää

Honkatukia on nuorisotutkimuksen professori Tampereen yliopistossa ja Suurpää Punaisen Ristin nuorten turvatalotoiminnan johtaja.

