Kynttilä on lempeä symboli valosta, jolla on pimeään vuodenaikaan kysyntää. Onneksi nyt pyhäinpäivänä voimme sytyttää joko perinteisen tai virtuaalisen kynttilän.

Voiko suruviestistä tykätä? Tätä varmaan moni on miettinyt selatessaan viestivirtaansa sosiaalisessa mediassa. Näin pyhäinpäivänä on muitakin tapoja muistella vainajia kuin piipahtaa hautausmaalle viemään kynttilöitä, seppeleitä tai kukkia. Sosiaalisessa mediassa sureminen on tullut perinteisen suremisen rinnalle.

Suruun liittyvät rituaalit ovat muutoksessa. Virtuaaliset yhteisöt ovat muokanneet suremista monimuotoisemmaksi ja yhteisöllisemmäksi. Älylaitteet ja digitalisaatio voivat mahdollistaa vaivattoman suremisen.

Sureminen on ollut länsimaissa äärettömän henkilökohtaista, ja perinteisesti suru on jäänyt korkeintaan surevien lähipiiriin, mutta sosiaalisen median avulla ihmiset voivat kertoa surustaan laajemmalle joukolle. Olemme ottamassa kuoleman takaisin luonnolliseksi osaksi elämää.

Ihmiset voivat hakea sosiaalisesta mediasta tarvitsemaansa yhteisön tukea. He kenties voivat helpommin sanoittaa suruun liittyviä tunteitaan ja tulla kohdatuksi kokonaisvaltaisesti.

Verkossa sureminen, lohduttaminen ja toisten tukeminen eivät etsi aikaa tai paikkaa. Väitän sosiaalisen median olevan aikamme kirkonpiha tai kauppatori, missä vaihdamme kuulumisia niin iloistamme kuin suruistamme.

Verkossa suremisessa on myös omat haasteensa. Viestit voivat aiheuttaa jännitteitä ja haasteita surijoiden välillä. Päivityksiä voidaan joskus pitää tavattoman pinnallisina ja turhamaisina. Sosiaalinen media voi toisinaan pitkittää surua, mikä voi olla esimerkiksi surijan läheisille ahdistavaa – tärkeätä on mahdollisuus unohtaa ja irrottautua.

Useat meistä sytyttävät kynttilöitä ja muistelevat tuttuja vainajiamme pyhäinpäivänä, jota vietetään vuoden pimeimpänä aikana. Luonto on kuihtumassa ja kuolemassa talven lähestyessä. Ympärillemme laskeutunut pimeys muistuttaa sekin kuolemasta. Toisaalta puissa on silmuja aluillaan. Kaikella on aikansa. Suru ja kaipuu eivät ole sidottuja vuodenaikoihin tai paikkoihin.

Kynttilä on lempeä ja vangitseva symboli valosta. Pyhäinpäivänä maailma näyttäytyy niin pimeänä, että valolla ja lämmöllä on kysyntää. Onneksi voimme sytyttää joko perinteisen tai virtuaalisen kynttilän, tai vaikka ne molemmat. Levollista pyhäinpäivää niin hautausmailla vieraileville kuin verkoissa surffaavillekin.

Vesa Eskola

Tampere

