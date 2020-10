Halloween-juhlat voisivat olla Suomessa aina pyhäinpäivää edeltävänä lauantaina.

Lapsuudessani 1980- ja 1990-luvuilla halloween oli amerikkalaisista elokuvista ja sarjoista tuttu ilmiö, suomalaisena juhlana ehkä vain kaupan alan haavekuva. Kymmenen viidentoista vuoden aikana halloweenista on kuitenkin tullut näkyvä osa suomalaista myöhäissyksyä.

Aivan viime vuosien aikana halloweenia on alettu kuin huomaamatta viettää samana päivänä kuin pyhäinpäivää. Muutoksista huolimatta pyhäinpäivä on edelleen kalenterissamme hiljainen päivä eli yleinen vapaapäivä.

Pyhäinpäivän ajankohta on muusta maailmasta poiketen määritelty Suomessa niin, että sitä vietetään aina lauantaina 31.10.–6.11.

Pyhäinpäivän (All Saints’ Day) alkuperäinen ajankohta on aina marraskuun ensimmäinen päivä, jolloin sitä muualla maailmassa vietetäänkin. Pyhäinpäivän aatto (All Hallows’ Eve – Halloween) onkin siten aina lokakuun viimeisenä päivänä.

Yhdysvalloissa ovelta ovelle kiertely naamiaisasuissa ei ole viikonlopun hupia, paitsi jos halloween sattuu osumaan viikonlopulle. Meillä kaikenlainen vähänkin suurempi kansallinen juhliminen painottuu pääasiassa viikonloppuihin, arkipyhäpäiviin ja niiden aattoihin. Halloween on nimenomaan pyhäinpäivän aatto, ja tällä logiikalla sen paikka olisi aina ennen pyhäinpäivää.

Lapset ja nuoretkin pohtivat kuolemaa, enkä veisi heiltä tilaisuutta viettää pyhäinpäivää ja muistella läheisiä. Kuolema, suru, kiitollisuus ja toivo ovat ihmiselämään kuuluvia asioita, joiden käsittelyyn pyhäinpäivä tarjoaa luontevan yhteisen tilaisuuden varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja kodeissa.

Toisaalta en usko, että halloweenin viettoa olisi syytä lähteä juurimaan pois meiltä, onhan se jo vakiinnuttanut asemansa. Se on hauska juhla, jonka yhteydessä on myös mahdollista käsitellä kammottavia ja pelottavia asioita. Lisäksi vanha suomalainen sadonkorjuun juhla kekri sopii mielestäni teemoiltaan sekä pyhäinpäivän että halloweenin yhteyteen, mikäli sitä ei tule muuten juhlittua.

Tänä vuonna muualla maailmassa vietetään halloweenia lauantaina 31. lokakuuta. Näin tehtäneen myös Suomessa, vaikka pyhäinpäivä on juuri tuo sama päivä.

Voisin kuvitella, että pyhäinpäivän ja halloweenin kilpailuasetelma aiheuttaa turhaa vastakkainasettelua, jopa kiistojakin yhteisöissä ja perheissä. Oma ehdotukseni on, että halloween-juhlat voisivat olla tässä maassa aina pyhäinpäivää edeltävänä lauantaina. Jokainen voisi silloin kalenteristaan tarkistaa aina juhlien ajankohdan, ja juhlien välillä olisi riittävästi aikaa.

Ensi vuonna pyhäinpäivää vietetään vasta 6. marraskuuta eli halloween osuisi näin lauantaihin 30. lokakuuta. Toinen looginen vaihtoehto halloween-juhlille olisi pyhäinpäivää edeltävä perjantai.

Lopulta yhteisö tekee päätöksen tai jättää tekemättä. Mitä mieltä me tässä maassa asuvat olemme: haluammeko tulevaisuudessa pitää halloweenin ja pyhäinpäivän erillisinä juhlina vai emme?

Oili Karinen

seurakuntapastori, Vantaa

