Ensi-iltansa juuri saaneen Uusi lapsuus -teatteriesityksen tekijät Ruusu ja Seidi Haarla puhuivat viisaasti siitä, miten lapsia pitäisi kohdella samalla lailla kuin muitakin vähemmistöjä.

”Kyllä me molemmat olemme nykyään varmaan jo jonkinlaisia lapsuusaktivisteja.”

Noin sanoi näyttelijä Seidi Haarla, kun haastattelin häntä ja ohjaaja Ruusu Haarlaa Uusi lapsuus -esityksestä, joka pohjaa heidän omiin traumaattisiin lapsuuskokemuksiinsa.

Puhuimme Uuden lapsuuden näkökulmasta, siitä, miten Haarlat teoksessaan yrittävät tavoittaa lapsen kokemuksen kaikessa herkkyydessään.

Suomessa on ollut lapsiasiavaltuutettu vuodesta 2005, ja YK:n lapsen oikeuksien sopimus täytti vuosi sitten kolmekymmentä vuotta. Lapset otetaan koko ajan vähän paremmin huomioon. Perustetaanpa lapsille ihan omia medioitakin: HS:n Fanny Fröman sai juuri ansaitusti tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon Lasten uutisista.

Paljon hyvää. Silti on niin, kuten Haarlat sanoivat, että lasten on jatkuvasti sopeuduttava aikuisten maailmaan ja sen sääntöihin. Lasta myös tuetaan ikään kuin aikuisuudesta käsin: lasta autetaan, jotta hänestä tulisi mahdollisimman terve aikuinen. Mutta lapsi, sellaisena kuin hän keskellä lapsuuttaan on, jää vaille omannäköistään tukea.

”Aikuisten pitäisi ymmärtää, että tämä on ihan kuin mikä tahansa vähemmistökysymys”, Ruusu Haarla sanoi painokkaasti.

Tajusin saman tien, etten ollut koskaan ajatellut asiaa noin suoraan. Lapset ovat vähemmistö, tietenkin.

Toki sillä tavalla aivan erityinen vähemmistö, että samalla kun jokainen aikuinen on ollut lapsi, ei lapsivähemmistön sisällä ole kokemusasiantuntijaa, joka pystyisi puhumaan vallassa olevien kielellä, sanoin Haarloille ja tunsin itseni oikeinkin valaistuneeksi.

Haarlojen vastauksesta ymmärsin, että olin ihan yksinkertaisesti – väärässä. Samalla laillahan esimerkiksi naisasialiike alkoi: naisten piti ottaa tilansa maailmassa, joka oli miesten rakentama ja hallussa.

Tiedämme jo varsin hyvin, että lapset ovat heikkoja ja haavoittuvia ja pyrimme suojelemaan heitä perheiden ja yhteiskunnan tasolla.

Se ei kuitenkaan ole tarpeeksi, jos reaktiomme ja vaatimuksemme syntyvät tyystin aikuisten maailman tarpeista.

Niinpä yritän nyt aamuisin kotimme eteisessäkin muistaa, että kaikki se ”tottelemattomuus”, ”vitkuttelu”, ”hölmöily” ja kertakaikkinen ”sekoilu” on tärkeän vähemmistöryhmän tekosia.

En enää itse kuulu tuohon vähemmistöön, mutta sen entisenä jäsenenä velvollisuuteni ovat sitäkin painavammat.

