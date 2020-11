Nostamme lajittelemattoman eli sekajätteen hintaa ja laskemme materiaalina hyödynnettävien jätteiden tyhjennyshintoja.

Janne Tähtikunnas (HS Mielipide 21.10.) nosti esiin ensi vuonna muuttuvien jätemaksujen vaikutukset pientaloasukkaille. Jätemaksujen korotukset saattavat kuulostaa prosentteina korkeilta, mutta esimerkiksi omakotitalojen 9,4 prosentin hinnannousu tarkoittaa noin 1,7 euroa kuukaudessa.

Rivitalojen 46 prosentin hinnankorotus koskee 5–9 huoneiston kiinteistöjä, mutta on huomioitava, että niiden palvelut laajenevat korotusten myötä: sekajätteen lisäksi näiltä kiinteistöiltä aletaan kerätä jopa viittä uutta jätelajia. Huoneistoa kohden korotus tarkoittaa 2,6–4,8 euron kuukausittaista lisäkustannusta, mutta toisaalta asukkaan on helpompi kierrättää yhä useampia jätelajeja omalla kiinteistöllä.

Tavoitteenamme on nostaa pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen kotitalousjätteen kierrätysaste 60 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä. Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) kannustaa jätemaksuhinnoittelulla jätteen määrän vähentämiseen ja kierrätyksen lisäämiseen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että nostamme lajittelemattoman eli sekajätteen hintaa ja laskemme materiaalina hyödynnettävien jätteiden, eli muovi-, lasi- ja kartonkipakkausten, pienmetallin ja biojätteen, tyhjennyshintoja.

Kuten Tähtikunnas esitti, osalla pientalokiinteistöistä sekajätteen tyhjennysväli on kerran kuukaudessa, mutta yleisin tyhjennysväli on kuitenkin kaksi kertaa kuussa. Ne pientalokiinteistöt, joilla tyhjennysväli on nyt joka toinen viikko, voivat kierrätystä lisäämällä vähentää sekajätteensä määrää sekä harventaa sekajäteastian tyhjennysväliä.

Tarjoamme myös mahdollisuuden yhteiskäyttöisiin jäteastioihin, jolloin lähekkäin sijaitsevat naapurit voivat jakaa astian käytön ja maksut. Ne kiinteistöt, joita erilliskeräysvelvoitteet eivät koske, voivat hyödyntää myös Rinki-ekopisteiden palveluita maksutta.

Raimo Inkinen

toimitusjohtaja

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY

