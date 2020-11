Vieraskynä

Syyrialaisten vuoropuheluissa konfliktin psyykkiset vaikutukset aiheuttavat purkauksia ja arvaamattomuutta.

Koronaviruskriisin vaikutuksia on verrattu sekä luonnonkatastrofeihin että sotiin. Molemmat vaikuttavat kielteisesti mielenterveyteen ja hyvinvointiin, sillä poikkeusolot lisäävät ja kärjistävät kriisejä edeltäviä epäkohtia. Kun yhdistetään pandemia ja konfliktit, vaikutukset hyvinvointiin ovat vielä vakavammat.

Esimerkiksi Syyriassa paikalliset rauhantoimijat kuulevat työssään ahdingosta, jota kasvanut stressi, nälänhädän partaalle heikentynyt ruokaturva ja lisääntynyt väkivalta aiheuttavat. Mielenterveyden ammattilaiset ovat huolissaan pitkittyneen konfliktin ja koronaviruskriisin vaikutuksista lasten ja nuorten mielenterveyteen.

Koronaviruskriisi vahvistaakin perusteluja sille, että psykososiaalinen tuki tulisi sisällyttää rauhanrakennukseen aiempaa vahvemmin.

Humanitaariset järjestöt ovat havainneet, että hätätilanteen aiheuttamat ja sitä edeltävät mielenterveyden häiriöt haittaavat ihmisiä jopa estävät hyödyntämästä elintärkeää apua ja palveluita. Siksi psykososiaaliseen tukeen osana humanitaarista apua kiinnitetään nyt yhä enemmän huomiota.

Sen sijaan rauhanrakennuksen käytännöissä ei ole toistaiseksi juurikaan huomioitu, miten psyykkiset tekijät – kuten traumatisoitumisen vaikutukset – ilmenevät esimerkiksi neuvottelutilanteissa. Syyrialainen rauhanrakentaja on kertonut näiden näkyvän esimerkiksi yllättävinä purkauksina ja epävakautena, joka voi suistaa vuoropuhelut raiteiltaan.

Rauhan ja sovinnon prosessien tarkoitus on väkivaltaisuuksien lopettamisen lisäksi vahvistaa ihmisten ja yhteisöjen välistä luottamusta ja yhteenkuuluvuutta. Yhteinen tulevaisuus ei ole mahdollinen niin kauan kuin tuskallista menneisyyttä – ja nykyisyyttä – ei ole yhdessä käsitelty. Ilman psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin kohdistuvaa tukea konfliktin rikkomia keskinäisiä suhteita ei välttämättä pystytä korjaamaan.

Konflikti ei välttämättä lopu, kun rauhansopimus allekirjoitetaan. Luottamuksen vahvistaminen sekä ihmisten menetysten ja konfliktin emotionaalisten vaikutusten tunnustaminen ovat keskeisiä rauhan kestävyydelle ja oikeudenmukaisuudelle.

Yhteisöissä on saavutettava psykososiaalisen vakauden ja hyvinvoinnin vähimmäistaso, jotta niiden jäsenet pystyvät osallistumaan rauhansopimuksen toimeenpanoon ja välttämään sukupolvelta toiselle siirtyvän pelon, epäluulon ja kaunan. Tämän päämäärän saavuttaminen on vaativaa, eikä psykososiaalisen rauhanrakennuksen kehittäminen ole helppoa tai yksinkertaista. Se on kuitenkin välttämätöntä. Tarve on huomattu yhä laajemmin: Euroopan unionin jäsenmaista Alankomaat on esittänyt mielenterveyden ja psykososiaalisen tuen integroimista osaksi YK:n rauhanrakennuksen arkkitehtuuria.

Konfliktin vaikutuksista kärsivien tulee osallistua rauhanrakennukseen. On tärkeää, että paikalliset rauhanrakentajat ja psykososiaalisen tuen asiantuntijat tekevät yhteistyötä ja yhdessä yhteisöjen kanssa miettivät sopivimpia tapoja käsitellä vaikeita kysymyksiä. Paikallisilla siirtymä- ja parannusrituaaleilla voi olla suuri merkitys.

Esimerkiksi Zimbabwessa rauhantyötä tekevä kirkkojen neuvosto painottaa psykososiaalista lähestymistapaa valmistellessaan epävirallista kansallista vuoropuhelua, jossa keskitytään vuosikymmeniä kestäneiden ihmisoikeusloukkauksien ja julmuuksien käsittelyyn.

Epäluottamus ja se, että ihmiset eivät ole voineet turvallisesti käsitellä menneisyyttään ja saada oikeutta, on ollut yksi keskeinen este kestävälle ja oikeudenmukaiselle kehitykselle.

Tärkeää on myös sisällyttää psykososiaalinen lähestymistapa korkean tason poliittisiin prosesseihin, jotka tähtäävät väkivaltaisuuksien lopettamisen lisäksi uusien yhteiskuntasopimuksien solmimiseen.

Yhteiskunnallinen tervehtyminen ja kestävä rauha ovat mahdollisia vasta, kun ihmisten psykososiaalisia tarpeita on huomioitu riittävästi osana rauhanrakennusta.

Riina Isotalo ja Tanja Viikki

Isotalo on Syyrian-rauhanhankkeen johtava asiantuntija ja Viikki rauhanrakennuksen johtava asiantuntija Suomen Lähetysseurassa.

