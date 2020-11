Hyvistä asunnoista taistellaan nyt pääkaupunkiseudulla.

Onneksi olkoon, tarjouksesi on hyväksytty!

Nuori nainen tuijotti tekstiviestiä ja hihkui.

Viestiin päättyi pitkä etsintä lukuisine turhauttavine yrityksineen pärjätä tarjouskilpailuissa. Monta kertaa asunnon oli napannut joku nopeampi tai varakkaampi. Mutta kun juuri se oikea asunto tuli kohdalle, naisesta tuli kuin tulikin omistaja.

Hyvistä asunnoista taistellaan nyt pääkaupunkiseudulla. Kauppoja on kevään poikkeustilasta huolimatta tehty tänä vuonna jo enemmän kuin viime vuonna. Moni on innostunut etsimään tilavampaa ja luonnonläheisempää asuntoa. Liikkeellä ovat myös ensiasunnon ostajat, jotka tavoittelevat yleensä pikku kotia hyvien yhteyksien päässä olevasta taloyhtiöstä, jossa suuret remontit on tehty.

Kun sellainen osuu kohdalle, ostajan pitää olla nopea, rohkea ja vähän ovelakin. Monen hinta nousee korkeammaksi kuin pyyntö. Silloin tarvitaan rahan lisäksi strategiaa ja pelisilmää.

Nainenkin tarjosi unelmiensa asunnosta heti kättelyssä kymppitonnin enemmän kuin pyydettiin. Se säikytti suurimman osan kilpailijoista. Mutta sitten välittäjä kertoi, että joku oli tarjonnut vielä tuhat euroa enemmän.

Oliko peli reilua vai oliko kyse vedätyksestä?

Kyllä se oli reilua, vastaa Suomen Kiinteistönvälittäjät ry:n toimitusjohtaja Jussi Mannerberg. Hyvän välitystavan mukaan ostajaehdokkaalle pitääkin kertoa aiemmasta, vielä avoinna olevasta tarjouksesta. Vedätyksestä olisi ollut kyse silloin, jos kilpailevaa tarjousta ei oikeasti olisi ollut olemassakaan. Jos ostajakandidaatti epäilee vedätystä, hän voi valittaa asiasta tai viedä sen oikeuteen.

Välittäjän tulee valvoa asunnon myyjän eli toimeksiantajan etua, esimerkiksi sitä, että myyjä saa asunnostaan parhaan mahdollisen hinnan. Viime kädessä myyjä päättää, minkä tarjouksen hän hyväksyy.

Tulevaisuudessa asunnon ostajat joutuvat opettelemaan vieläkin sukkelampia kauppatapoja. Tarjouskauppa on jo meille tuttua, mutta tulevaisuudessa sitä saatetaan käydä samaan tapaan kuin Ruotsissa: avoimesti ja nopeaan tahtiin kuin huutokaupassa.

Mitä teki siis nuori nainen, kun välittäjä kehotti häntä panemaan kaikki rahansa tiskiin?

Hän päätti pelata pokeria, salata korttinsa ja nokittaa tonnilla. Se toimi.

Kirjoittaja on HS:n toimittaja.