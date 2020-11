Väestön ikääntymisen myötä kaikki työ on erittäin tärkeää, koska sillä osallistutaan Suomen hyvinvoinnin rakentamiseen huoltosuhteen heikentyessä.

Tiina Niinimaa (HS Mielipide 31.10.) nosti erinomaisesti esille sen, että pienipalkkaiset ja siten vähemmän ansiotuloveroja maksavat osallistuvat kuitenkin maksamiensa vähäisempien verojen lisäksi yhteiskunnan pyörittämiseen myös työpanoksellaan, eikä heidän siten tule tuntea häpeää veropäivän uutisoinnin keskellä.

Väestön ikääntymisen myötä kaikki työ on erittäin tärkeää, koska sillä osallistutaan Suomen hyvinvoinnin rakentamiseen huoltosuhteen heikentyessä.

Veropäivän uutisoinnissa tavataan keskittyä hyvätuloisten tulotietojen luettelointiin. Tiedoista on nähtävissä muun muassa, että moni hyvätuloinen on yrittäjä, yritysjohtaja tai yksityisen sektorin asiantuntija. Tämä herättää ajatuksia siitä, millaisista kotioloista kukin heistä on lähtöisin, millaisen sosiaalisen nousun he ovat mahdollisesti tehneet taitojensa ja ahkeruutensa ansiosta ja kuinka paljon aikaansa joidenkin heistä on täytynyt panna opiskeluun ja työhönsä ja kuinka paljon heidän on täytynyt uhrata vapaa- aikaansa saavuttaakseen hyvän tulotasonsa.

Pohdinnan arvoista on myös se, kuinka monelle toiselle suomalaiselle jotkut heistä ovat mahdollisesti tarjonneet työn.

Veropäivän otsikoiden alla ei kuitenkaan saa unohtaa sitä, kuinka arvokas on jokaisen – niin suuri- kuin pienituloisen – työtä tekevän panos hyvinvointiimme ja kuinka tämän merkitys vain kasvaa tulevina vuosina.

Toivonkin, että veropäivän uutisoinnissa päästäisiin jo yli pelkästä harvojen yksittäisten henkilöiden tulotietojen luetteloinnista, josta en usko meidän kollektiivisesti enää enempää viisastuvan. Kiinnitetään mieluummin enemmän huomiota palkka-, yrittäjä- ja pääomatuloja saavien kokonaismäärän kehitykseen alueittain ja annetaan aito kunnioitus kaikille, jotka kantavat kortensa yhteiseen kekoon.

Kaikki työ on muiden ihmisten ja yhteiskunnan auttamista – siksihän siitä maksetaan – ja työ vahvistaa tekijänsä itsetuntoa ja identiteettiä. Keskustellaan myös siitä, onko verotusjärjestelmämme sellainen, että se kannustaa riittävästi yrittämiseen ja palkkatyön tekemiseen.

Kiitos Tiina Niinimaalle kaiken työn arvostuksesta muistuttamisesta.

Heikki Vesikansa

asianajaja, Helsinki

