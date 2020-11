Helsinkiläiset varasivat kolmena ensimmäisenä ajanvarauspäivänä yli 20 000 influenssarokotusaikaa.

Eero Kaaja kertoi mielipidekirjoituksessaan (HS 29.10.), että peräkkäisten influenssarokotusaikojen varaaminen verkossa samanaikaisesti vaimon kanssa oli hauska yhteinen kokemus. Hienoa, että voimme tarjota kokemuksia, mutta otamme silti Kaajan ehdotuksen puolisoiden yhteisestä ajanvarauksesta jatkokehitykseen. Kiitämme myös kaikkia muita palautteen antajia saamistamme palautteista.

Helsinkiläiset varasivat kolmena ensimmäisenä ajanvarauspäivänä yli 20 000 influenssarokotusaikaa. Rokoteaktiivisuus on ilahduttanut meitä todella paljon. Helsingissä tavoitteemme on, että ainakin 45 000 riskiryhmiin kuuluvaa ja heidän läheistään ottaa influenssarokotuksen. Suunta on ehdottomasti oikea ja rokotusaikoja on vielä hyvin saatavilla.

Tällä hetkellä yhteisen rokotusajan esimerkiksi puolisonsa kanssa saa parhaiten varattua soittamalla influenssarokotusten ajanvarausnumeroon, joka palvelee arkisin kello 8–16 numerossa 09 310 46300. Valitettavasti puhelin on vielä ruuhkainen ja takaisinsoitossa on viivettä. Kaikille kuitenkin soitetaan takaisin.

Puolisoiden on myös mahdollista tehdä puolesta-asioinnin sopimus, joka mahdollistaa asioinnin verkossa toisen henkilön puolesta. Sopimuksen tekeminen vaatii kuitenkin henkilökohtaista käyntiä terveysasemalla. Jos vain mahdollista, suosittelemme ensisijaisesti hyödyntämään sähköistä ajanvarausta.

Rokotuspisteiden turvallisuuteen kiinnitetään tänä vuonna erityistä huomioita. Rokotuspisteellä voi asioida turvallisin mielin.

Nina Ahlblad-Mäkinen

idän ja lännen terveysasemien ylihoitaja

Liisa Luhtasela

keskustan ja keskisen terveysasemien ylihoitaja

Helsingin kaupunki

