Sijoitetuilla lapsilla on enemmän yksinäisyyden ja kiusatuksi tulemisen kokemuksia kuin ikätovereilla.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tekemän valtakunnallisen kouluterveyskyselyn (2019) sijaishuollossa asuvia lapsia ja nuoria koskevat tulokset julkistettiin lokakuussa. Kyselyssä selvitettiin ensimmäistä kertaa sijaishuollossa asuvien hyvinvointia heille tarkoitetulla erillisellä osiolla. Tulokset osoittavat, että sijoitettuna asuvien hyvinvointi eroaa huolestuttavan paljon muualla asuvien ikäkavereiden hyvinvoinnista.

Tulosten mukaan sijoitetuilla lapsilla on enemmän yksinäisyyden ja kiusatuksi tulemisen kokemuksia kuin ikätovereilla. Jopa 29 prosenttia sijoitetuista yläkoululaisista vastasi kohdanneensa vuoden aikana fyysistä ja 49 prosenttia henkistä väkivaltaa henkilöiden taholta, joiden tulisi tarjota suojaa ja turvaa.

Tällaisissa tapauksissa emme voi enää puhua lastensuojelusta vaan vakavasta inhimillisestä kärsimyksestä, jota lapsi kantaa läpi elämän. Väkivalta luo aina turvattomuutta. Turvattomuus yhdistettynä siihen, ettei lapsi tiedä kuka häntä voisi auttaa (40 prosenttia vastaajista) tai kuka on hänen asioistaan vastaava sosiaalityöntekijä (21 prosenttia vastaajista) on kestämätöntä.

Kaikissa ikäluokissa sijoitetut lapset ovat tyytymättömämpiä elämäänsä kuin muulla tavoin asuvat. Lapsuuden pitää olla muutakin kuin selviytymistä. Jokaisella lapsella on oikeus elää mielekästä elämää turvallisten aikuisten kanssa ja kokea olevansa arvokas omana itsenään. Turvallisuus on edellytys suhteissa olemiselle, oppimiselle, leikille, itsensä ilmaisemiselle ja hyvinvoinnille. Turvallisen sijaishuollon sydän on turvalliset aikuiset.

Mihin toimenpiteisiin kyselyn tulokset johtavat? Miten lisäämme lasten turvallisuutta sijaishuollossa? Miten varmistamme, että jokaisella lapsella on aikuinen, joka on kiinnostunut hänen hyvinvoinnistaan? Miten sijaishuollon valvontaa kehitetään?

Julkisen vallan vastuulla on turvata erityisen haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten asema ja oikeudet. Lapsilla ja nuorilla on oikeus on saada tietää, miten heidän kertomaansa vastataan ja miten epäkohtia aiotaan korjata, varsinkin kun kysyttäessä niitä on tullut esille.

Sijaishuollon heikkoudet eivät ole syy vaan seuraus siitä, että kokonaisvastuuta sijaishuollosta ei kanna kukaan. Yksittäisiä muutoksia tehdään kriisitilanteiden pakottamana. Jos toimintamme perustuu vain reagointiin, tulipalojen sammuttamiseen, olemme myöhässä lisätäksemme lasten hyvinvointia sijaishuollossa.

Voi olla, että kouluterveyskysely on jollekin sijoitetulle lapselle tai nuorelle ainoa mahdollisuus kertoa huonosta kohtelusta tai voinnista. Pelko voi estää kertomisen aikuiselle.

Emme voi sivuuttaa tuloksia. Sijoitettujen lasten ja nuorten vastausten kohdalla voidaan puhua hätähuudosta.

Jari Ketola

toiminnanjohtaja

Pesäpuu ry, lastensuojelun kehittämisyhteisö

