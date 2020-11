Niko Kettunen kirjoitti mielenkiintoisen jutun tinnituksen hoidosta (HS Tiede 27.10.). Tutkimuksen mukaan kieleen johdettu sähkövirta voi helpottaa tinnitusta.

Kyseessä ei kuitenkaan ole täysin uusi havainto. Susan Shore työryhmineen on tutkinut marsujen tinnitusta samankaltaisella hoitojärjestelyllä. Niissä on käytetty kielen sijasta kaulan ja pään pisteitä. Niihin annettiin sähköärsykkeitä ja eläimille annettiin lisäksi ääniterapiaa. Työryhmä kokeili menestyksellä samaa hoitomuotoa myös ihmisiin. Suomessa ääniterapian ja vagushermon sähköstimulaation yhdistelmähoitoa on tehnyt Jukka Ylikoski. Hän on myös esittänyt tuloksiaan kansainvälisessä tinnituskongressissa.

Marja Estola

lääketieteen tohtori, korvalääkäri, eläkkeellä, Imatra

