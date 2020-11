Mikäli edustusto pystyy tarjoamaan viisumipalveluita, parisuhteeseen perustuvat viisumihakemukset otetaan poikkeusryhmälinjauksen perusteella vastaan.

Oona Varinowski ja Laura Rantanen kirjoittivat (HS Mielipide 28.10.), että pitkittynyt erossaolo omista rakkaista tuntuu sietämättömältä.

Sisäministeriö on linjannut, että Suomeen pääsee rajaliikenteen rajoitustenkin aikana sillä perusteella, että maahantulijalla on parisuhde Suomessa asuvan henkilön kanssa. Tämä toteutuu, jos rajalla oleva henkilö ilmoittaa seurustelevansa Suomessa asuvan kanssa. Ulkorajoilla vakiintunut parisuhde siis katsotaan välttämättömäksi syyksi maahantulolle Suomeen.

Kolmansista maista Suomeen tullessa kolmasmaakansalaiset voivat tarvita viisumin, jollei maa ole viisumivapaa.

Koronapandemian takia maahantulolupapalveluita ei pystytä antamaan samalla tavoin ja laajuudessa kuin ennen pandemiaa. Maailmanlaajuinen pandemia vaikeuttaa lähes kaikkien ihmisten elämää lähes kaikkialla ja yleisesti enemmän Suomen ulkopuolella.

Edustustojen asiakaspalvelu maahantuloasioissa on ollut auki niissä maissa, joissa se on ollut mahdollista. Lockdownien, paikallisten tai maiden välisten liikkumisrajoitusten ja viranomaismääräysten vuoksi asiakaspalvelua ei välttämättä ole voitu avata. Vain muutaman edustuston asiakaspalvelua maahantulolupa-asioissa ei ole vieläkään voitu avata uudelleen. Määrällisesti näistä suurin on New Delhi, joka on tarkoitus avata marraskuun alkupuolella.

Paras tapa seurata edustustojen maahantulolupapalveluiden avaamista on seurata sosiaalista mediaa.

Ulkoministeriöllä on ankara työsuojeluvelvoite yleisvaarallisen tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Samanaikainen ulkoisen palveluntarjoajan toiminnan väliaikainen keskeytyminen ja edustustojen asiakaspalvelutilojen ahtaus vähentävät mahdollisuuksia aikaisempien asiakasmäärien vastaanottamiseen ilman että asiakkaiden ja henkilökuntamme turvallisuus vaarantuu.

Ulkoministeriö tekee jatkuvasti töitä sen eteen, että turvallinen kansainvälinen liikenne on mahdollista tulevaisuudessakin. Ihmisten välinen kansainvälinen kanssakäynti on tärkeää kansalaisille, suomalaisille yrityksille ja koko Suomelle.

Pasi Tuominen

konsulipäällikkö ulkoministeriö

