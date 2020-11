Euroopan on pärjättävä myös ilman Yhdysvaltoja

Yhdysvallat valitsee tänään presidentin, mutta Euroopassa pitäisi olla jo kiire valita turvallinen reitti eteenpäin.

Seuraavan vuoro­kauden aikana Yhdys­vallat valitsee, onko maan presidentti tammi­kuussa alkavan neli­vuotis­kauden aikana republikaani Donald Trump vai demokraatti Joe Biden. Meille muille se on vain alkua listalle suurista tuntemattomista.

Kuluneet neljä vuotta maailma on seurannut Yhdys­valtojen politiikkaa kuin vuoristo­rataa. Erityisesti tämä pätee läntiseen Eurooppaan, jossa kohtalon­yhteys Yhdys­valtoihin oli ilmeinen jo viime vuosi­sadan ajan.

Vuosituhannen vaihduttua sävy alkoi vähän vähältä muuntua, vaikka yhteys ei vielä kadonnut minnekään. Yankee go home -mieliala alkoi antaa tilaa kasvavalle hätäännykselle.

Taivaanrantaan nousi yhä uusia uhkakuvia. Useat niistä – esimerkiksi Kiinan uusi nousu – eivät olleet vallan uusia uhkia, mutta ne saivat aivan uutta uskottavuutta. Niiden kohtaaminen yksin tuntui vähemmän houkuttelevalta.

Washingtonissa alkava ajanjakso on varmasti myrskyisä – sen verran siitä uskaltaa sanoa. Yhdysvalloissa riittää sisäisiä politiikan ja talouden teemoja pureskeltaviksi seuraavan neljän vuoden ajalle samalla, kun suuret yhteisen identiteetin kysymykset nousevat yhä uudelleen pintaan. Black Lives Matter -kampanja on siitä yksi hyvä esimerkki.

Euroopan tiellä on yllin kyllin esteitä, mutta myös etuja. Yhdysvaltojen vaalipäivä on oikein hyvä hetki ha­vaita, että ilman yhteistä päätöksentekoa Eurooppa on pahasti hukassa, ja Suomi sen mukana.

Euroopan agenda pitää pystyä avaamaan Yhdysvalloille ja saada suurvalta muistamaan Eurooppa silloinkin, kun Yhdysvaltain huomio on aivan muualla.

Yksi esimerkki on Valko-Venäjä. Tehdyistä sopimuksista kiinni pitävässä maanosassa ei pitäisi olla sel­laisia valtioita kuin omia kansalai­siaan kurittava Valko-Venäjä.

Järjestettyään itselleen voiton 9. elokuuta pidetyissä vaaleissa Al­jaksandr Lukašenka on viikonloppu toisensa jälkeen pannut vastustajiaan vankilaan pysyäkseen vallassa. Hänen näkyvimpiä uhrejaan ovat olleet naiset. Sortotoimet haastavat Euroopan turvallisuuden ja yhtenäisyyden asiakirjat.

Yksi seuraus on sarja pakotteita, joilla EU yrittää saada Lukašenkaa tekemään tilaa aidolle demokratialle maassaan. Niitä ei ole saatu aikaan minkään viisasten neuvoston arvo­vallalla: EU-ulkoministereiden on pitänyt istua pitkään ja hartaasti, jotta on puristettu yhteinen kanta niinkin ilmeiseen ihmisoikeuksien rikkojaan kuin Valko-Venäjän hallinto.

On selvää, että Yhdysvaltain tuki päätökselle on tarpeen, mutta siihen on päästävä ilmankin.

Samalla on tarjoutunut tilaisuus miettiä, minkälaisiksi ovat kehittymässä Suomen ja EU:n suhteet Venäjään. Presidentti Vladimir Putin kutsui Lukašenkan Krimille merkkinä Venäjän tuesta Valko-Venäjän omaa oppositiota vastaan. Putin viestitti myös lännelle, että Valko-Venäjä on hänen. Viestin teki erityisen vaikeaksi niellä se, että samaan aikaan venäläinen oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi toipui Venäjällä saamastaan novitšok-hermomyrkystä saksalaisessa sairaalassa.

Eurooppa ei voi ilmoittaa, millaisia johtajia se Venäjälle hyväksyy, varsinkin kun sillä on sulattelemista EU:n jäsenmaiden Unkarin ja Puolan nykyjohdossa.

Sen sijaan Eurooppa voi muun muassa pakotteilla yrittää painostaa Venäjää demokratian polulle. Siihen ei tarvita edes kaikkien EU-maiden yksimielisyytä. Päättäväinen toiminta voitaisiin panna merkille Kiinassa asti, Washingtonista puhumattakaan.

Nyt kun kansa on Yhdysvalloissa päättämässä maansa tulevaisuudesta, myös Suomen ja EU-Euroopan kannattaa miettiä, mitä ne seuraavaksi nelivuotiskaudeksi haluavat.

Kirjoittaja on turvallisuuspolitiikkaan erikoistunut toimittaja.