Muut lehdet

Yhdysvallat on epävakaa vaalien jälkeenkin

Ilkka-Pohjalainen toteaa, että Yhdys­valloissa presidentti­peli on ollut likaista ja maasta on tullut epä­vakaa.

”Kenenkään ei kannata odottaa, että muutaman päivän päästä eripura Yhdysvalloissa olisi ohi, maassa rauha ja ihmisillä hyvä tahto. – – Nyt on olemassa aito uhka siitä, että USA ajautuu tilanteeseen, jossa vaaleilla valitusta hallinnosta ei ole varmuutta tai että kaikki eivät tunnusta sen laillisuutta.”

”Istuva presidentti Donald Trump on lietsonut jo etukäteen epäluuloa vaaleja kohtaan ja on ajanut Amerikan siihen tilanteeseen, että kävi niissä miten tahansa, osa amerikkalaisista ei tulosta hyväksy.”

”Koronan takia äänestämiseen ja ääntenlaskentaan liittyy tänä vuonna aiempaa enemmän epävarmuutta, jota vaalit hävinnyt ehdokas voi käyttää hyväkseen.”

”Trumpilla ei myöskään ole ollut minkäänlaisia estoja jakaa amerikkalaisia hyviin ja pahoihin. Tämän seurauksena Trumpin kannattajat pelkäävät demokraatteja ja Trumpin vastustajat tämän kannattajia. Mikään vaalitulos ei pyyhi pois kuluneen neljän vuoden kiihottamista.”

”Sitä paitsi on todennäköistä, että emme saa tietää vaalitulosta vielä vaalipäivänä tai sitä seuraavana yönäkään. Edessä on vähintään päivien, mutta mahdollisesti viikkojen tai kuukausien jakso, jolloin tulevasta presidentistä ei ole varmuutta.”

”Erilaiset levottomuuksista voimaa saavat pienet ryhmittymät ottavat vaalituloksesta kaiken irti, oli se mikä tahansa.”

”Pelko, epäluulo ja viha ovat värittäneet Yhdysvaltojen politiikkaa vuosien ajan. – – Me vastaan ne -asetelma on nyt ajamassa Yhdysvallat sen lähihistorian vakavimpaan kriisiin.”

Aamulehden mukaan Yhdys­valloissa äänestäjien on helppo valita, sillä he tuntevat kummatkin presidentin­vaalien pää­ehdokkaat.

”Donald Trump on neljän vuoden virkakautensa aikana näyttänyt, mikä hän on miehiään ja mitä asioita hän ajaa. Haastaja Joe Biden on äänestä­jille vielä tutumpi, sillä hän toimi Barack Obaman varapresidenttinä peräti kahdeksan vuoden ajan vuosina 2008–2016.”

”Kannatusmittaukset ovat viime päiviin asti osoittaneet, että haastaja Joe Biden johtaa ratkaisevissa osa­valtioissa. Viimeistään nyt on tarpeen muistuttaa, etteivät kannatusmit­taukset kertoneet totuutta myöskään neljä vuotta sitten, kun demokraatti Hillary Clintonin piti voittaa Trump selvästi.”

”Yhdysvaltain vaalijärjestelmä on myös sen verran mutkikas, että enemmän ääniä saanut ei välttämättä voita. Tämä tuli todistetuksi niin vuoden 2000 vaaleissa kuin vuonna 2016.”