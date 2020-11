Ennätyspitkä joululoma voisi auttaa pitämään koronavirusepidemian toisen aallon kurissa.

Koronaviruspandemian toinen aalto on parhaillaan pyyhkäisemässä yli Euroopan ja voi asettaa yhtä kovia haasteita maiden terveydenhuoltojärjestelmille kuin kevään ensimmäinen aalto. Toistaiseksi Suomi on selviytynyt vähemmällä, vaikka täälläkin toinen aalto on menossa.

Mitä Suomessa nyt voisi tehdä, että tilanne pysyisi meillä suhteellisen hyvänä ja epidemia vielä kontrollissa? Vaarana on, että epidemia täälläkin riistäytyy käsistä. Voimme kiittää rajoitustoimenpiteitä ja ehkä erityisesti toimivaa tartunnanjäljitystä siitä, että tilanne Suomessa ei vielä ole niin paha.

Nyt voisi olla hyvä ottaa käyttöön ennakkoluulottomiakin ratkaisuja. Entä jos koulujen oppilaille annettaisiin ennätyspitkä joululoma? Se voisi alkaa itsenäisyyspäivästä tai jo aiemmin ja jatkua tammikuun puoliväliin, ehkä jopa tammikuun loppuun asti. Vaikka kouluikäiset lapset eivät itse juuri sairastu vakavasti, erityisesti vähän isommat lapset voivat olla myös tartuttajia, ja koulut ovat olleet epidemian tartuntaryppäiden lähteitä.

Pitkä joululoma voisi olla oiva keino hidastaa koronavirusepidemian leviämistä Suomessa niin, että tilanne pysyisi edelleen terveydenhuollon kannalta hallinnassa.

Joululoman päätyttyä olisimme lähempänä rokotteen saatavuutta – rokote lienee ainoa keino taltuttaa kunnolla tämä epidemia.

Janne Salonen

kauppatieteiden maisteri

Helsinki

