Kehittämisen kannalta on tiedettävä, mikä kenenkin mielestä on vahvuutta ja mikä muutostarvetta.

Tapio Tervo Vantaalta kysyi (HS Mielipide 30.10.), miksi Vantaan kuva on edelleen vanhanaikainen, vaikka kaikki on oikeastaan muuttunut. Hänen mielestään Vantaa on mainettaan parempi.

Kaupungin maine voi olla monenlainen. Se voi olla yhdenlainen asukkaiden, toisenlainen muualla asuvien ja kolmannenlainen vaikka elinkeinoelämän keskuudessa. Tietämyksemme, kokemuksemme ja odotuksemme kaupungeista ovat erilaisia.

Kaupunkien ja kuntien kannattaa mitata mainettaan ja johtaa sitä määrätietoisesti. Maine on ihan keskeinen kilpailutekijä ja kerran kehittyessään se voi juurtua syvään.

Kaupungit ja kunnat ovat elämisen keskuksia, jotka vaikuttavat meidän kaikkien hyvinvointiin, työllistymiseen ja toimeentuloon. Maineikas kaupunki on houkutteleva asukkaille, yrityksille ja yhteisöille sekä tapahtumien järjestäjille ja matkailijoille.

Kehittämisen kannalta on tiedettävä, mikä kenenkin mielestä on vahvuutta ja mikä muutostarvetta. Vaikka Vantaan maine voi jossain mediassa olla vanhanaikainen, kuten Tervo kirjoitti, sen ei tarvitse olla sitä asukkaiden tai yritysten mielestä.

Tekemämme mainetutkimukset näyttävät, että Vantaan maine on vantaalaisten keskuudessa parempi kuin ulkopaikkakuntalaisten, ja heidänkin keskuudessaan maine on parantunut vuoden aikana.

Yliopistokaupungeissa aiheeseen liittyvä keskustelu on viime aikoina kohdistunut opiskelijoiden houkuttelevuuteen. Kaupungin vetovoimalla on havaittu olevan suuri vaikutus nuorten innokkuuteen hakeutua opiskelemaan siellä olevaan yliopistoon. Kaupungissa kun on oltava muutakin kuin opiskelu (Kaleva 26.9.).

Kaupungit ja korkeakoulut elävät mainesymbioosissa. Kun kaupunkeja kehitetään myönteisesti, myös korkeakoulujen vetovoima vahvistuu. Itä-Suomen yliopiston rehtori Jukka Mönkkönen toivookin kaupunkien ja yliopiston yhteistyötä vetovoiman ja näkyvyyden parantamiseksi (Savon Sanomat 19.10.).

Yhteiskuntamme on myös mainemielessä verkostomainen. Toimijoiden maine vaikuttaa toinen toisiinsa. Vetovoimasta huolehtiminen ei ole vain kaupungin oman maineen johtamista vaan koko verkoston hyvinvoinnista huolehtimista ja erilaisiin odotuksiin vastaamista.

Hanna-Mari Aula

Senior Advisor, T-Media oy

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.