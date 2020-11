Nyt on aika ohjata oppivelvollisuuden pidentämiseen suunniteltuja määrärahoja tulevien pudokkaiden hoitamiseen.

Koulutustilaston mukaan lukuvuonna 2016–2017 peruskoulun jälkeisestä jatko-opiskelusta keskeytti opintonsa 5,1 prosenttia. Nämä keskeyttäneet eivät jatkaneet missään tutkintoon johtavassa koulutuksessa.

Koronavirusepidemia ja sen mukanaan tuoma etäopetus on merkittävästi lisännyt niin kutsuttujen koulupudokkaiden määrää. Kevään 2020 aikana kouluihin suunnatun kyselyn mukaan on havaittu suuri joukko oppilaita, joihin opettaja ei ollut saanut lainkaan kontaktia koko etäopetuksen aikana.

Huomiota on kiinnitettävä myös siihen, että osa 9.-luokkalaisista saanee vuosittain päättötodistuksen niin sanotusti rimaa hipoen.

Ei ole yhteiskunnan kannalta järkevää eikä taloudellista, että tällaiselle pohjalle suunnitellaan oppivelvollisuuden korottamista kahdeksaantoista ikävuoteen. Oppivelvollisuuden korottamisen lähtökohtana pitää olla riittävän hyvät oppimisedellytykset ja sen mukanaan tuoma motivaatio jo alakoulusta alkaen.

Pudokkailla on matala kynnys joutua syrjäytymiskierteeseen. Samalla menetetään monen työikäisen tuottava työpanos koko elämänikäisen työuran pituiselta ajalta. Pudokkaiden joukko tulee siis vuosien saatossa kalliiksi veronmaksajille.

Nyt on aika ohjata oppivelvollisuuden pidentämiseen suunniteltuja määrärahoja tulevien pudokkaiden hoitamiseen. Tämä toteutuu varaamalla valtion vuoden 2021 talousarviosta koulutuksen järjestäjille eli kunnille riittävät resurssit. Näillä resursseilla pudokkaiden lisä-, tuki- ja erityisopetus voidaan hoitaa niin, että kukin ikäluokka saa oppimisedellytykset, joilla luodaan kaikille mahdollisuudet selviytyä ja saavuttaa myöhäisemmässä vaiheessa toisen asteen tutkinto.

Kokonaan toinen asia on, miltä pohjalta – ilman kokeiluja – näin iso lakiuudistus aiotaan toteuttaa.

Koulutukseen liittyvissä ratkaisuissa on edettävä niin, että oppilaiden etu on ensisijainen. Se on hyvä keino vastata yhteiskunnan asettamiin haasteisiin niin talouden kuin hyvinvoinninkin kannalta.

Suunniteltu oppivelvollisuuden pidentämiseen tähtäävä muutos on tässä taloudellisessa tilanteessa myöhennettävä seuraavan hallituksen toteutettavaksi, mikäli silloin hallitusta suunnittelevat puolueet pääsevät sitä toteuttamaan yhteisesti sopimassaan ohjelmassa.

Harry Myllymäki

senioriopettaja, Lohja

