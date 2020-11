Vieraskynä

Keskenään suostumuksellisessa sukupuolisuhteessa olleiden nuorten ei pitäisi joutua turhaan raskaaseen esitutkintaan.

Vireillä oleva seksuaali­rikos­lain­säädännön uudistus on herättänyt keskustelua etenkin nuorten asemasta.

Nuorten välisistä suostumuksellisista suku­puoli­suhteista tehdään Suomessa vuosittain vähintään muutamia kymmeniä rikos­ilmoituksia.

Kyse voi olla siitä, että terveydenhuollon ammattilainen kokee velvollisuudekseen ilmoittaa suhteesta, jossa nuori on alle suojaikärajan.

Myös nuoren vanhemmat saattavat ilmoittaa suhteesta, jota eivät hyväksy. Joskus vanhemmat tekevät ilmoituksen, koska vastustavat samaa sukupuolta olevien nuorten suhdetta, vaikka nuori itse olisi suhteessa omasta tahdostaan eikä haluaisi rikosilmoitusta tehtävän.

Rikosilmoituksen seurauksena poliisi kuulustelee asianomistajaa ja rikoksesta epäiltyä. Esitutkinnassa selvitetään, millaista seksuaalista kanssakäymistä nuorilla on ollut, millainen on heidän suhteensa laatu ja onko ­heidän kehitystasossaan suurta eroa. Nuoren huoltajille, sosiaaliviran­omaisten edustajalle ja nuoren oikeusavustajalle on varattava mahdollisuus olla läsnä kuulustelussa.

Jo 16-vuotiaita nuoremmilla lapsilla on oikeus vaikuttaa moneen elämäänsä liittyvään asiaan, kuten asumiseen ja terveydenhoitoon. Siksi on merkittävää, ettei nuorella ole samaa oikeutta edellä mainituissa tilanteissa.

Asia on monimutkainen. Nuoret seksuaalirikoksen uhrit eivät aina rikoksen aikana tai sen jälkeenkään koe olevansa rikoksen uhreja eivätkä välttämättä halua kertoa tapahtuneesta. Toisaalta pitäisi varmistaa, etteivät keskenään suostumuksellisessa suhteessa olleet nuoret joudu turhaan raskaaseen esitutkintaprosessiin.

Järjestelmä, jonka tavoite on suojata nuoria, saattaakin vahingoittaa heitä.

Aikuisetkin pitävät kuulustelutilanteita vakavina ja kuormittavina. Nuoren ei ole helppoa kertoa seksuaalikäyttäytymisestään vieraiden aikuisten ja omien vanhempiensa kuullen.

Harvoin muistetaan, että useimmat lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista epäillyistä ovat itse lapsia ja nuoria. Eniten epäiltyjä on 15–19-vuotiaiden ikäryhmässä. Kun lapsiin kohdistuvasta rikoksesta seuraa huomattavan ankara rangaistus, alaikäisen rikos voi johtaa kovaan tuomioon.

Lakiuudistuksessa lähdetään siitä, että seksuaalisen kanssakäymisen ehdoton alaikäraja on 12 vuotta. Alle 12-vuotiaan suostumusta ei milloinkaan huomioitaisi rikosepäilyä arvioitaessa: seksuaalinen kanssakäyminen näin nuoren kanssa olisi aina rikos.

Jos suojaikäraja olisi vuotta ylempi, esimerkiksi pian 13 vuotta täyttävän seitsemäsluokkalaisen ja juuri 15 vuotta täyttäneen yhdeksäsluokkalaisen suostumuksellinen seksisuhde johtaisi aina siihen, että 15-vuotias tuomittaisiin lapsenraiskauksesta.

Tämän lakiin kirjattavan ikärajan on pelätty antavan väärän viestin siitä, että 12 vuotta täyttäneet katsottaisiin riittävän kypsiksi aloittamaan sukupuolielämä. Rikoslaki ei kuitenkaan ole seksuaalikasvatuksen väline, eikä se todennäköisesti merkittävästi ohjaisi nuorten seksuaalikäyttäytymistä.

Seksuaalikasvatuksen avulla seksuaalikäyttäytymistä voidaan ohjata vahvastikin. Mitä paremmat seksuaalitiedot nuorilla on, sen vastuullisemmin he tutkitusti käyttäytyvät. Nuorimpana seksin aloittavilla pojilla on seksistä puutteellisimmat tiedot. Usein seksuaalirikosten nuorimmat uhrit tunnistavat kokemuksensa rikoksiksi vasta koulun seksuaalikasvatuksen avulla.

Poliisille ilmoitetuissa raiskaus­rikoksista välittyy usein se, että osapuolilla ei ole ollut keinoja itsensä ilmaisemiseen ja toisen tulkitsemiseen. Kommunikaatiovaikeudet korostuvat ensimmäisiä seksikokemuksiaan ha­ke­vien nuorten kohdalla.

Lasten ja nuorten tarve laadukkaaseen seksuaalikasvatukseen korostuu siitä riippumatta, millainen uudesta seksuaalirikoslaista tulee. Toisaalta nuorilla pitää olla oikeus päättää itse omasta seksuaalikäyttäytymisestään, suostumuksellisissa suhteissa omaan ikäryhmään kuuluvien kanssa.

Saara Asmundela ja Julia Korkman

Asmundela on lapsiin kohdistuneiden rikosten tutkinnanjohtaja Sisä-Suomen poliisilaitoksella. Korkman on oikeuspsykologian dosentti Åbo Akademissa.

