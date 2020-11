Niille, joilla matkapuhelinnumeroa ei ole, voidaan sellainen helposti antaa ilman puhelinliittymääkin.

Antti Kurittu ehdotti (HS Mielipide 30.10.), että henkilötunnuksesta tehdään julkinen tieto, jotta sen käyttö salasanana loppuu. Ehdotus on kannatettava, mutta ei poista niitä ongelmia, joita henkilötunnukseen itsessään liittyy.

Kaksi kärpästä voidaan lyödä yhdellä iskulla ottamalla tietojärjestelmissä yksilöllisenä identifikaattina käyttöön tunnus, joka on sekä yksilöllinen että avoin: matkapuhelinnumero. Numero on valmiiksi lähes kaikilla, se on kansainvälinen (eli myös ulkomaalaisilla on sellainen), se on yleensä paremmin muistissa kuin henkilötunnus ja tälle on jo valmiiksi paikka tietojärjestelmissä. Mihin henkilötunnusta enää ylipäätään tarvitaan?

Toki henkilötunnus voidaan jättää väestötietojärjestelmien ja viranomaisten käyttöön, mikäli sille tarvetta on, mutta käytännössä kaikessa muussa käytössä se voitaisiin korvata puhelinnumerolla. Tämä tekisi mobiilitunnistamisestakin helpompaa. Niille, joilla matkapuhelinnumeroa ei ole, voidaan sellainen helposti antaa ilman puhelinliittymääkin, ja liittymä voidaan halutessa ottaa käyttöön myöhemmin.

Tällainen toimintamalli lopettaisi varmuudella henkilötunnuksen väärinkäytön, koska koko tunnukselle ei yksinkertaisesti olisi enää mitään tarvetta.

Janne Aaltonen

Helsinki

