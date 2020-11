EU-rahoituksen turvin voidaan toteuttaa sellaisia rohkeita uudistuksia ja investointeja, jotka muuten saattaisivat jäädä tekemättä.

Hallitus valmistelee parhaillaan Suomen kestävän kasvun ohjelmaa, jonka kautta 2,3 miljardin euron EU:n elpymisrahoitus kohdennetaan.

On oleellista, että Suomessa elpymisrahoitus suunnataan niin, että se tukee ja nopeuttaa parhaalla mahdollisella tavalla niin talouden vihreää rakennemuutosta kuin innovatiivisempien ja tehokkaampien julkisten palveluidenkin kehittämistä. Kyse on merkittävästä mahdollisuudesta: EU-rahoituksen turvin voidaan toteuttaa sellaisia rohkeitakin uudistuksia ja investointeja, jotka muuten saattaisivat jäädä tekemättä.

Kaupungit ovat kaikkien edellä kuvattujen tavoitteiden saavuttamisen kannalta merkittävässä roolissa. Niiden ja aivan erityisesti pääkaupunkiseudun merkitys uuden kasvun ja työllisyyskehityksen kannalta on valtava. Alueen uudistuksista ja investoinneista koituu hyötyä koko maalle. Kaupungeilla on mahdollisuus luoda pohjaa uusille innovaatioille sekä tulevaisuuden palveluille ja tuotteille. Tämä koskee esimerkiksi digitaalisen infrastruktuurin, nopeiden yhteyksien ja datakyvykkyyksien kehittämistä.

Suurilla kaupungeilla on resursseja pilotoida uudenlaisia palveluiden tuottamistapoja, joita voidaan skaalata ja monistaa laajempaan käyttöön. Näin lisätään kustannustehokkuutta ja luodaan merkittävää kansallista vaikuttavuutta ja kilpailuetua koko Suomelle. Kasvavalla kaupunkiseudulla tehdyt panostukset panevat liikkeelle suhteessa suuremman määrän yksityisiä investointeja. Tämä kaikki lisää elvyttävää vaikutusta.

Käytännön ilmastoratkaisuissa kaupungit ovat avainasemassa. EU:n elvytysrahaston kannalta juuri tämä on keskeinen tavoite, jonka myös hallitus on nostanut listansa kärkeen. Pääkaupunkiseudun päästöjen kunnianhimoinen vähentäminen on tärkeä osa Suomen hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamista. Täällä tehtävät muutokset esimerkiksi kaukolämmön tuottamisen tavoissa tulevat parhaimmillaan löytämään tiensä myös muualle Suomeen. Sama koskee investointeja pääkaupunkiseudun kestävään liikkumiseen ja rakennusten energiatehokkuuteen.

Kaupungit ovat muutoksen eturintamassa, ja Helsinki haluaa vahvasti tukea Suomen kansallisen ohjelman valmistelua. Suomella on kaikki mahdollisuudet hyödyntää tarjolla oleva eurooppalainen rahoitus rohkeisiin uudistuksiin, jotka edistävät taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää kasvua nyt ja tulevina vuosikymmeninä.

Helsingillä ja pääkaupunkiseudulla on tarjota konkreettisia ratkaisuja koko Suomen näkökulmasta tärkeiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Olemme vakuuttuneita, että ne toimivat innostajina kaupungeille kotimaassa mutta myös muuallaEuroopassa. Viime kädessä kyse on Euroopan kyvystä toteuttaa kunnianhimoista vihreää siirtymää kriisistä huolimatta.

Jan Vapaavuori

pormestari (kok)

Anni Sinnemäki

apulaispormestari (vihr)

Nasima Razmyar

apulaispormestari (sd)

Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.