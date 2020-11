Donald Trumpin esimerkki vaikuttaa vielä pitkään Yhdysvaltoihin ja sen politiikkaan.

Amerikkalaiset ovat äänestäneet vaaleissa, joiden kaltaista ei ole ennen nähty. Tulos on pelätyn epä­selvä.

Donald Trumpia ei ole vielä lyöty eikä Joe Biden ole voittanut. Se on kuitenkin selvää, että trumpismista maailma on vielä pitkään pääsemättömissä.

Trump on kuin summa niistä tekijöistä, jotka selittävät populismin ja autoritaarisuuden globaalin nousun.

Trumpin kruunaaman populismin aika jatkuu, ja sillä on oma logiikkansa. Vaikka Yhdys­valtojen kaksi­puolue­järjestelmän perustana on vahva lojaalisuus omalle puolueelle, Trump on tuonut asetelmaan uutta juuri taitavalla populismillaan. Seuraavankin republikaani­ehdokkaan kannattaa olla kuin Trump. Siksi Trumpin jälkeen tulee uusi Trump.

Tutkimuksetkin osoittavat, että autoritaarista johtajaa seuraa usein toinen autoritaarinen johtaja.

Näin on siitä huolimatta, että he aiheuttavat useimmiten mailleen pitkä­aikaista taloudellista vahinkoa. Kun autoritaariset johtajat puuttuvat oikeuslaitoksen, yliopistojen tai yritysten toimiin, investoijat ja rahoittajat eivät enää luota saavansa oikeudenmukaista kohtelua ja kaikkoavat. Mutta populistilla on pokkaa tarjota kriisinkin keskellä ihmettä, ja äänestäjällä on suuri houkutus tarttua sii­hen. Kukaan ei siivoa edellisen jälkiä.

Tutkimukset osoittavat myös, että joka kolmas populistijohtaja valitaan jatkokaudelle. Muilta johtajilta sama onnistuu joka kuudennelta.

Jos ääntenlaskun lopuksi selviää, että amerikkalaiset valitsivat presidentikseen Joe Bidenin, nykyinen maailmanjärjestys saa jatko­ajan. Pelkkä hengähdystaukokin tulisi Euroopalle tarpeeseen.

Bidenin voitto vakauttaisi ja parantaisi Yhdysvaltojen ja Euroopan suhdetta. Alkuun Bidenin huomio tosin on kotona. Yhdysvallat on korona­viruskriisissä ja vaalien jäljiltä räjähdysherkässä tilassa.

Voitti vaalit kumpi vain, trumpismi muutti jo maailmaa.

Sille panee vastaan kovimmin Kiina. Se haluaa maailmaan järjestyksen – omansa.

Yhdysvaltojen ja Kiinan ottelussa ei oteta aikalisiä. Trumpin tapaan Biden on sitä mieltä, että Kiina käyttää väärin kauppajärjestelmää.

Yhdysvaltain ja Kiinan valtataistelu kiihtyy, voitti vaalit Trump tai Biden. Euroopan taas on sitouduttava entistä tiiviimmin monenkeskisen järjestelmän uudistamiseen ja rahoittamiseen. Rahaa on pantava myös puolustukseen, eikä mantra Naton vaatimasta puolustuksen kahden prosentin bkt-tavoitteesta muutu.

Kiinaa Eurooppa tarvitsee kuitenkin rinnalleen vielä monesti, eikä vähiten ilmastopolitiikassa.

Ilmastopolitiikassa Biden ja Trump ovat eri planeetalta.

Trump epäilee metsäpalojen, hurrikaanien ja tulvien keskelläkin ilmastonmuutosta. Biden toisi Yhdysvallat takaisin Pariisin ilmastosopimuksen sitoumuksiin. Sopimuksesta Yhdysvallat erosi keskiviikkona.

Yhdysvalloilla on ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ratkaisijan rooli, sillä maa vastaa noin 15 prosentista maailman päästöistä. Yhdysvaltojen ilmastodiplomatia, energiapolitiikka ja sääntely voivat muuttaa maailmaa.

Biden eroaa Trumpista hyvin perustavanlaatuisella tavalla: hän on sitoutunut demokratiaan.

Vielä Yhdysvaltojen demokratia onneksi toimii ja postiäänikuoria avataan, vaikka Trump vaati ääntenlaskennan lopettamista.

Jos Biden voittaa, Trump toivottavasti hyväksyy tappionsa. Jos Trump voittaa, hänen otteensa voivat koventua. Kysymys kuuluu, mikä silloin on Euroopan vastaus ja kuinka paljon Trumpille pannaan hanttiin.

Trump vaikuttaa vielä pitkään Yhdysvaltoihin ja sen politiikkaan. Hän vahingoitti jo kansainvälistä poliittista järjestelmää ja globaalia luottamusta niin perustavanlaatuisesti, ettei kaikkia vahinkoja voi korjata.

Kirjoittaja on HS:n pääkirjoitustoimittaja.