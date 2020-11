Ei-lääketieteellisen ympärileikkauksen suorittaminen tulisi siirtää ajankohtaan, jossa lapsi voi itse antaa tietoon perustuvan suostumuksensa toimenpiteeseen.

Poikien ei-lääketieteellistä ympärileikkausta monipuolisesti käsitelleessä jutussa (HS 30.10.) näkökulmista tärkein – lapsen oikeudet – jäi valitettavan vähälle huomiolle. Lapsiasiavaltuutettu on toistuvasti muistuttanut, että poikien ei-lääketieteellinen ympärileikkaus loukkaa lapsen fyysistä koskemattomuutta ja oikeutta määrätä itsestään ja omasta kehostaan. Kyse on peruuttamattomasta kirurgisesta toimenpiteestä, johon liittyy aina komplikaatioiden riski.

YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan lapsella on oikeus uskonnonvapauteen ja vanhemmilla on oikeus ja velvollisuuskin ohjata lasta tämän oikeuden käytössä. Kansainvälisestikin on ratkaisematta, voidaanko peruuttamatonta fyysiseen koskemattomuuteen kajoamista rinnastaa kasteeseen, rippiin tai muuhun uskonnolliseen ohjaukseen.

Suomen perustuslaki vahvistaa jokaiselle uskonnonvapauden, joka koskee myös lapsia. Perustuslakiuudistuksen yhteydessä jo 1990-luvulla todettiin, että uskonnon tai kulttuurin varjolla ei voida oikeuttaa kajoamista toisen ihmisen fyysiseen koskemattomuuteen.

Suomessa on luovuttu useista lapsiin kohdistuvista teoista, jotka myöhemmin on todettu tarpeettomiksi tai jopa haitallisiksi lapsen hyvinvoinnille ja kehitykselle. Esimerkiksi aiemmin yleisesti kasvatuskeinona käytetty kurittaminen on ollut lailla kiellettyä jo vuodesta 1984. Interseksuaalisten lasten kirurgisia leikkauksia on ryhdytty lykkäämään ajankohtaan, jossa lapsi voi itse määritellä sukupuolensa.

Nykyään harkitaan tarkkaan, ovatko aiemmin sosiaalisen hyväksynnän perusteella tehdyt kirurgiset toimenpiteet, kuten epämuodostumien korjaukset, lapsen hyvinvoinnin kannalta välttämättömiä. HS:n jutussa todettiin, että poikien ympärileikkauksen välttämättömyys on kyseenalaistettu myös uskontojen itsensä piirissä. Tällainen pohdinta on lapsen oikeuksien kannalta myönteistä ja tervetullutta.

Lapsen oikeuksien näkökulmasta on suositeltavaa, että ei-lääketieteellisen ympärileikkauksen suorittaminen siirretään ajankohtaan, jossa lapsi voi itse antaa tietoon perustuvan suostumuksensa toimenpiteeseen. Lisäksi lainsäädännössä tulisi olla selkeä säätely siitä, milloin ja miten toimenpide on mahdollista suorittaa. Tällä hetkellä poikien ei-lääketieteellisestä ympärileikkauksesta on annettu vain sosiaali- ja terveysministeriön ohje. Ministeriön ohje ei ole oikeudellisesti sitova, joten tuomioistuimet eivät voi perustaa ratkaisujaan siihen.

Elina Pekkarinen

lapsiasiavaltuutettu

Merike Helander

lakimies, Lapsiasiavaltuutetun toimisto

