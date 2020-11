Nyhtökaura on yhdistelmä kauran, herneen ja härkäpavun proteiinia.

Helsingin Sanomat teki faktantarkistuksen Oatlyn maitomyytit-kampanjan väitteille (31.10.). Ravitsemusväittämiä kommentoi ravitsemusterapian professori Ursula Schwab, joka otti esiin välttämättömien aminohappojen saannin. Niiden saamiseksi Schwab korosti monipuolista kasvikunnan proteiinien käyttöä silloin, jos on vegaani.

Tämä on käypä neuvo, mutta jutussa mainittiin virheellisesti esimerkkinä puutteellisesta aminohappokoostumuksesta nyhtökaura ja kauramaito samalla aterialla. Nyhtökaura ei nimittäin sisällä pelkästään kauran proteiinia vaan on yhdistelmä kauran, herneen ja härkäpavun proteiinia. Koostumus on suunniteltu siten, että se sisältää yksinään riittävästi kaikkia ihmisen tarvitsemia aminohappoja.

Aminohappokoostumusten tietämisellä on lopulta vähäinen merkitys vegaanin elämässä. Välttämättömiä aminohappoja ei puutu mistään ruoka-aineesta, vaan joissain niitä on suhteellisesti vähemmän. Tällöin puhutaan rajoittavasta aminohaposta. Esimerkiksi vehnässä rajoittava aminohappo on lysiini.

Moni kasvikunnan tuote sisältää kuitenkin jo yksinään riittävästi välttämättömiä aminohappoja. Tällaisia ovat esimerkiksi soija, kikherne, pistaasipähkinä ja peruna, joskaan perunassa proteiinin määrä ei ole kummoinen. Proteiinien rakennuspalikoiden eli aminohappojen yhdisteleminen samalla aterialla on vanhaa tietoa.

Kaikkia tarvittavia aminohappoja ei tarvitse saada samaan aikaan. Elimistössä on koko ajan soluissa ja verenkierrossa niin kutsuttu aminohappopooli, josta aminohappoja otetaan tarvittaessa proteiinien valmistukseen yhdessä ruoasta saatujen aminohappojen kanssa. Vegaanille riittää, kun syö päivän mittaan monipuolisesti kasviproteiineja.

Johanna Kaipiainen

elintarviketieteiden maisteri, laillistettu ravitsemusterapeutti Helsinki

