Isyyttä voivat haastaa esimerkiksi mielenterveyden ongelmat, yksinäisyys, nuoruuden ikävaihe tai isän mallin puute.

Isäksi tuleminen on riemullista ja palkitsevaa mutta myös hämmentävää ja ristiriitaista aikaa. Kokemuksemme mukaan monet isät tuntevat yksinäisyyttä ja keinottomuutta ja jäävät helposti yksin isyytensä kanssa. Sosiaalinen verkosto vanhemmuuden kokemusten jakamiseen ja tunteista kertomiseen voi olla ohut. Henkilökohtaisista asioista puhuminen voi myös tuntua vieraalta.

Isyyteen on tärkeää tarjota kohdennettua ja helposti saatavilla olevaa tukea, jotta isät eivät jäisi etäisiksi omassa perheessä, vanhemmuudessa ja palveluiden piirissä.

Isiä tukevassa työssämme olemme huomanneet, että panostaminen isien kohtaamiseen palveluissa on vähentynyt. Huolenamme on, että isien tukipalvelut jäävät katveeseen tai karsiutuvat kokonaan eikä isyyden tukemisen arvoa nähdä tarpeeksi suurena. Tuen karsiminen on lyhytnäköistä, koska vaarassa on paitsi isien myös lasten ja perheiden hyvinvointi.

Kohtaamamme isät ovat kokeneet usein huolta siitä, onko heidän vanhemmuudessaan tilaa inhimilliselle epätäydellisyydelle. Omien ja ulkoapäin tulevien odotusten keskellä isät kokevat häpeää ja tuntevat olevansa epäonnistuneita vanhempana.

Näiden paineiden keskellä erityisen arvokasta on tukea vertaisuutta. Siihen tulee tarjota mahdollisuuksia. Kokemuksia jakaessa omaan tilanteeseen saa perspektiiviä ja pääsee näkemään, että arjessa harjoittelu ja virheistä oppiminen on inhimillinen osa vanhemmuutta.

Tuesta hyötyvät etenkin haastavassa asemassa olevat isät, mutta juuri heillä voi olla korkein kynnys tuen hakemiseen. Isiä tuettaessa tulisikin huomioida isyyden moninaisuus ja risteävät haasteet.

Keskustelu isyydestä sekä isyyden tuen eri muodot painottuvat usein niin sanottujen keskivertoisten elämäntilanteiden ilmiöihin. Marginaalisemmille ilmiöille jää vain vähän tilaa.

Monien miesten isyyttä haastavat esimerkiksi mielenterveyden ongelmat, yksinäisyys, nuoruuden ikävaihe tai isän mallin puute. Onko meillä Suomessa riittäviä palveluita vastaamaan näihin isyyden haasteisiin?

Isyyden tuki tulisi sitoa vahvemmin osaksi palvelutarjontaa ja siihen pitäisi panostaa paljon nykyistä enemmän. Esimerkiksi hyvin toteutettu yhteistyö kolmannen sektorin kanssa tarjoaa ruuhkautuneille kunnallisille palveluille vaikuttavaa täydennystä.

Isyyteen panostaminen on samalla sijoitus perheisiin. Se maksaa itsensä takaisin yhteiskunnallisena hyvinvointina ja säästönä muissa palveluissa.

Miessakit ry:n, Vantaan perhekoutsien, Mäntsälän ja Leppävaaran seurakunnan, Lyömätön Linja Espoossa ry:n ja Silmu- toiminnan isätyöntekijöinä toivomme isyyden arvostuksen ja tuen lisääntyvän nyt ja tulevaisuudessa. Isien hyvinvointi ja yhdenvertaisuus vanhemmuudessa on kaikkien, ennen kaikkea lasten etu ja oikeus.

Ismo Pitkänen

järjestösihteeri, Miessakit ry

Jussi Vehniäinen

Nuoret isät -kehittämishanke

Loisto setlementti / Silmu-toiminta

