Yhdessä maassa julkiseen mekkalaan riittää, kun vallanpitäjä käyttää verovaroja suosikkiherkkuihinsa. Toisessa maassa suurta mediakohua ei nosta oikein mikään.

Epävarmanakin syksynä voi luottaa ainakin yhteen asiaan: valtion budjetin valmistumiseen. Käsittely huipentuu tuttuun tapaan joulu­kuussa edus­kunnan hyväksyntään.

Sitten päästään jännittävämpään vaiheeseen eli valvomaan yhteisten varojen käyttöä. Eiväthän kansan­edustajat törsää holtittomasti taksi­matkoihin? Pysyvätkö valtion virastojen edustus­kulut kohtuudessa?

Kuvioon kuuluu ajoittain sekin, että joku vallan­pitäjä jää kiinni huolimattomasta rahan­käytöstä.

Niin kuin kesäkuussa, jolloin kävi ilmi, että valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk) oli kuluttanut yhteiskunnan varoista 50 000 euroa esiintymiskoulutukseen. Julkinen mekkala johti Kulmunin eroon.

Maailmalla verorahojen kyseenalaisesta käytöstä on noussut oudompiakin kohuja.

Vuonna 2017 Ranskassa paljastui, että presidentti Emmanuel Macron oli tuhlannut virkakautensa kolmena ensimmäisenä kuukautena 26 000 euroa meikkeihin. Vain vuotta aiemmin oli ehditty taivastella edeltäjä François Hollanden kuukausittaista parturilaskua: 10 000 euroa.

Vuonna 2013 Israelissa selvisi, että pääministeri Benjamin Netanjahulle oli varattu vuodessa 2 100 euroa ostoksiin jäätelöbaarista, joka sijaitsi virka-asunnon lähellä. Ministerin lempimaut: pistaasi ja vanilja.

Vuonna 2010 Uudessa-Seelannissa kohistiin Shane Jonesista, joka oli rakennusministerinä katsellut elokuvia – pornoa hotellin maksukanavilta – valtion laskuun.

Vastaavien kohujen pitäisi oikeastaan olla suuri ylpeydenaihe. Kaikkialla niitä ei ­nimittäin helposti nouse.

Eswatini eli entinen Swazimaa on miljoonan asukkaan täplä Etelä-Afrikan kyljessä. Se on myös Afrikan viimeinen absoluuttinen monarkia. Kuningas Mswati III käyttää maassa lähes rajatonta valtaa.

Noin 60 prosenttia kansasta elää köyhyysrajan alapuolella, mutta hallitsijan henkilökohtaiset menot nielevät huomattavan osan koko maan budjetista. Siis esimerkiksi palatsit, luksusautot ja suihkukoneet.

Ja vaimot, joita kuninkaalla on ainakin 15. Ajoittain he lentävät ylellisille ostosmatkoille maailman suurkaupunkeihin, ja viime syksynä kuningas hankki heille 19 Rolls-Royce-luksusautoa. Mswati III:lla on tapana valita uusia vaimoja vuosittaisessa perinnejuhlassa, jossa sadat puolialastomat tytöt tanssivat hänelle.

Epäilemättä maan parlamentissa ja me­diassa melutaan rahanmenosta jatkuvasti?

Kovin hiljaista on.

