Tutkintojen pelkistäminen on laskenut tutkintojen tieteellistä tasoa.

Hanna Snellman ja Susanna Niinistö-Sivuranta vastasivat (HS Mielipide 26.10.) Iina Palosen, Paavo Kohon ja Topi Korpisen väitteeseen (HS Mielipide 22.10.) yliopiston tutkintomäärien lisääntymisen aiheuttamasta tason laskusta. Opiskelijamääriä onkin kasvatettu 1990-luvulta alkaen opetusresursseja enemmän. Päätöksentekijöiden kehitysjargon tarjoaa ratkaisuksi opetuksen laadun parantamista.

Yliopisto-opintoihin on tuotu työelämärelevanssia, ja tutkintoja on karsittu opiskeluaikojen lyhentämiseksi. Tavoite on ollut nopeuttaa valmistumista ja tarjota täsmätutkintoja työmarkkinoille. Tutkintojen pelkistäminen on laskenut tutkintojen tieteellistä tasoa. Lisäksi lukioiden sirpaloitunut opetus on pinnallistanut uusien opiskelijoiden valmiuksia ja lisännyt yliopisto-opetuksen työmäärää.

Yliopistojen opiskelijat ovat ikäluokkansa eliittiä. Heidän opettamisekseen ei jatkuvasti tarvita pedagogisia innovaatioita tai tekniikan houkuttimia. Näiden kritiikitön ihailu johtaa jopa koomisiin sirkustemppuihin ja vie huomion pois sisällöstä. Opetusteknologia on vain väline, eikä se korvaa tai ylitä kaikkea aikaisempaa tekemistä ja osaamista. Eikä se ole vaihtoehto syvällisen oppimisen edellyttämälle opettaja-oppilassuhteelle.

Fokusta onkin siirrettävä oppimisen laatuun. Sitä voi parantaa pitämällä vaatimustasoa riittävän korkealla, lisäämällä opettajaresursseja ja purkamalla opiskelun keinotekoisia maksimiaikoja.

Jukka Korpela

professori

Arto Nevala

vanhempi yliopistonlehtori

Joensuu

