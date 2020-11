Nuori on saatava kiinnittymään sijaishuoltopaikkaansa vahvemmin.

Pesäpuu ry:n toiminnanjohtaja Jari Ketolan tärkeä mielipidekirjoitus (HS 3.11.) toi esille Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tekemän valtakunnallisen kouluterveyskyselyn (2019) huomioita sijoitettujen lasten haitallisista kokemuksista.

Sijaishuoltopaikasta karkaaminen on yksi nuorten pahoinvointiin liittyvistä ilmenemismuodoista. Sosiaalipäivystykset vastaanottavat sijaishuoltopaikoilta runsaasti nuorten ”hatkareissuihin” liittyviä yhteydenottoja.

Kouluterveyskyselyn tulosten mukaan 21 prosenttia lapsista tai nuorista ei tiedä, kuka hänen asioistaan vastaava sosiaalityöntekijä on. Sosiaalipäivystyksissä työskentelevät sosiaalihuollon ammattihenkilöt eivät puolestaan tunne usein nimenomaan öiseen aikaan karkailevaa nuorta.

Poliisille tehtävä virka-apupyyntö nuoren etsimistä varten on tarkkaa harkintaa vaativa toimenpide. Päivystykselliset auttamisen keinot ovat samalla vähäiset. Jääkö virka-apupyynnön laatiminen jokaisesta nuoresta ainoaksi keinoksi vastata karkaamiseen liittyviin haasteisiin? Jos näin on, tällöin on tarpeen pohtia myös sitä, mikä sen hyöty on ja kenen turvallisuudentunnetta virka-apupyynnöllä pyritään lisäämään.

Olennaista olisikin löytää ne keinot, joilla nuori saadaan kiinnittymään sijaishuoltopaikkaansa vahvemmin.

Hannaleena Immonen

sosiaaliohjaaja ja kriisityöntekijä

Keski-Uudenmaan sosiaali- ja kriisipäivystys

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.