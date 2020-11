Osallistavan budjetoinnin tavoitteet ovat jalot, mutta todellisuus vaikuttaa asuinalueiden väliseltä nälkäpeliltä, joka vie huomion ongelmanratkaisusta pelillistettyyn kamppailuun rahoituksesta.

Lähidemokratian idea ei ole uusi – edes Helsingissä. Aihe on silti kaupungin sisäisessä keskustelussa suuri peikko, ja usein tuntee löytävän itsensä Knossoksen labyrinttia muistuttavan muutosvastarinnan kyhäelmän keskeltä.

Helsinkiläisenä koen kunnallisen päätöksenteon karkaavan yhä kauemmas meistä kaupunkilaisista väkimäärän ja kaupungin kasvaessa. Olemmeko kuntapäättämisen ja osallisuuden kannalta samalla viivalla Nurmijärven kanssa? Tai entäpä Pukkilan?

Meille on myyty ajatus, että kaupungissamme on edistyksellinen lähidemokratia. Sitä kutsutaan osallistavaksi budjetoinniksi. Osallistavan budjetoinnin tavoitteet ovat varmasti jalot, mutta todellisuus vaikuttaa asuinalueiden väliseltä nälkäpeliltä, joka vie huomion ongelmanratkaisusta pelillistettyyn kamppailuun rahoituksesta. Voittajia ovat suuret väkirikkaat asuinalueet.

Keskittämistä ihannoiva kehityskulku on aiheuttanut sen, että laajassa kuvassa asukkaan asema palveluiden käyttäjänä ja demokratian perusyksikkönä on merkityksetöntä. Vaaleilla valituille valtuutetuille on äärimmäisen houkuttelevaa puolustautua toteamalla, että meillä on X määrä terveyskeskuksia. Kyllä, onhan niitä, mutta minua ei Konalassa lämmitä pätkääkään esimerkiksi Kalasataman massiivinen hyvinvointikeskus. Täältä katsottuna se voisi yhtä hyvin olla Vihdissä.

Palveluiden siirtyminen yhä kauemmas niiden käyttäjistä ei ole Helsingin kuntademokratiaa vaivaava sairaus vaan epidemiologisessa mielessä sen yksi näkyvimpiä oireita. Kokonaisuuksista on tullut niin valtavia, että harvalla valtuutetulla on todellista mahdollisuutta perehtyä jokaisen kaupunginosan erilaisiin olosuhteisiin, vaikka halua olisi. Nykäisy hihasta lähikaupassa ei paljoa lämmittäisi, vaikka siihen mahdollisuus olisikin. Pukkilassa se saattaisi.

Tähän ongelmaan ratkaisu voisi hyvin olla lähidemokratia. Käytännön toteutus voisi olla aluejohtokuntien tai -valtuustojen muodossa tai jokin muu kuntalain sallima toteutusmuoto. Esimerkkejä on lukuisia ympäri Suomen ja myös Helsingissä omanlainen ratkaisu on kokeilemisen arvoinen. Tärkeintä on kuitenkin se, että maailman toimivin kaupunki ei olisi järjestelmä- vaan ihmislähtöistä, mahdollistavaa ja erityisesti asukasta lähellä.

Miikkael Azaize

perheenisä, Konala, Helsinki

