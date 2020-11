Opiskelujen aloitus vieraalla paikkakunnalla ilman sosiaalista tukiverkkoa ei ole helppoa.

Matias Pajula esitti (HS Mielipide 2.11.), että opiskelijat ovat pärjänneet opinnoissa paremmin etäaikana. Ihmettelen, mihin tämä näkemys perustuu. Kyselyn mukaan koronaviruskeväänä uupuneiden opiskelijoiden määrä jopa kaksinkertaistui Helsingin yliopistossa verrattuna aiempaan, vaikka se on huolestuttanut jo aiemmin.

Se, mitä olen itse nähnyt, ei myöskään puolla kuvaa innokkaasti etäopintoja tahkoavista opiskelijoista. Päinvastoin: monella opiskelijalla ei ole nyt mitään muuta sisältöä elämässään kuin etäluennot pienessä yksiössä vieraalla paikkakunnalla ilman sosiaalista tukiverkkoa.

Opiskelujen aloitus on jo valmiiksi riskivaihe mielenterveyden häiriöille. Nyt tämä korostuu, kun yhteisöllisyyden psykologinen perustarve ei toteudu. Lähiopetuksella on ollut sen täyttämisessä tärkeä rooli, koska opinnot ovat hyvin itsenäisiä – ja siten monesti myös yksinäisiä.

On helppo ajatella, että etäopetuksen vaikutuksesta opiskelijoihin ei tarvitse kantaa huolta, koska he ovat jo aikuisia. Olisi kuitenkin aika huolestua. Opiskelijat ovat väliinputoajia: meillä ei ole perään kyselevää luokanvalvojaa tai esihenkilöä eikä työporukan etäkahvihetkiä. Käytännössä opiskelijoiden tukiverkko ovat opiskelutoverit, joihin on ollut nyt vaikea tutustua.

Nyt tulisi kiinnittää huomiota siihen, millä keinoilla voidaan parantaa opiskelijoiden mielenterveyttä. Muuten yhteiskunnalla voi olla tulevaisuudessa iso lasku maksettavana, niin taloudellisesti kuin inhimillisestikin.

Tulevaisuuden suunnan ei tulisi ainakaan olla se, että aletaan suosia etäopetusta. Lähiopetus on opiskelijoiden lisäksi tärkeää myös opettajille, jotka kokevat tietokoneen ruudulla opettamisen raskaana. Joustavia opiskelumahdollisuuksia tulee edistää, koska se auttaa täyttämään autonomian perustarvetta, mutta pääpainon tulisi silti olla lähiopetuksessa.

