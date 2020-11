Nykyisen kirjaamiskäytännön vuoksi psykoterapeutin työ on lähes ylivoimaista

Psykoterapeutti saa kirjata potilasasiakirjoihin hyvin yleisluontoisia asioita hoidossaan olevien, ehkä kymmenien, ihmisten voinnista ja hoidon sisällöistä.

Psykoterapiakeskus Vastaamoon kohdistanut tietomurto on nostanut keskusteluun psykoterapioiden kirjaamiskäytännöt.

Psykoterapeuttien edellytetään kirjaavan jokaisen psykoterapiakäynnin, mikä onkin periaatteessa paikallaan. Parhaimmillaan kirjaukset tukevat terapiaprosessin etenemistä.

Psykoterapia ei kuitenkaan ole lääketieteellinen, erillisten toimenpiteiden kokonaisuus, jonka kirjaaminen lääketieteen periaattein terveydenhuollon sähköisiin järjestelmiin olisi potilaan etu. Psykoterapia on kahden ihmisen välinen ainutlaatuinen vuorovaikutusprosessi, jonka hoidollinen teho syntyy psykologisin keinoin terapeutin ja asiakkaan välisessä vuorovaikutussuhteessa ja on riippuvainen tuon suhteen laadusta.

Psykoterapeutti saa kirjata potilasasiakirjoihin hyvin yleisluontoisia asioita hoidossaan olevien, ehkä kymmenien, ihmisten voinnista ja hoidon sisällöistä. Omia sairauskertomusmerkintöjen ulkopuolisia, koko psykoterapiaa koskevia muistiinpanoja psykoterapeutilla ei saisi olla. Emme siis saa kirjata mihinkään omia pohdintojamme ongelmien syistä tai hoidon suunnittelusta. Emme saa kirjata tunnistettavasti (jo äiti, lapsi ja puoliso ovat helposti tunnistettavia) potilaan ihmissuhteita, koska muita henkilöitä ei merkinnöissä saa mainita. Kuitenkin suuri osa ihmisten ongelmista liittyy ihmissuhteisiin ja vuorovaikutuskokemuksiin.

Yksittäisten käyntien toteuttamista koskevat kirjaukset hävittävät psykoterapiaprosessin olennaisen osan toisaalta nostaen esiin epäolennaisuuksia. On vaarana, että myös yksittäisen psykoterapeutin muisti virittyy prosessin tallentamisesta kohti yksittäisiä toimenpiteitä.

Sähköisiin järjestelmiin ei edes voi kirjata usein kaavio- tai karttamaisia hypoteeseja ilmiöiden monimutkaisista vuorovaikutussuhteista. Prosessin edetessä psykoterapeutti ei voi palata aikaisempiin kirjauksiin täydentämään tai muokkaamaan hypoteeseja täydentyneen tiedon ja ymmärryksen mukaisiksi.

Nykyinen laki asettaa psykoterapeutit ylivoimaiseen tilanteeseen. Meidän on lakia noudattaaksemme säilöttävä kymmenien ihmisten sukupuut, ihmissuhteet ja niiden ongelmat, omat vaihtoehtoiset ideat hoidon toteuttamisesta sekä kehittyvät hypoteesit ongelmien syistä ja seurauksista täysin muistinvaraisesti. Muistamistehtävä on aivan ylivoimainen. Potilaasta terapeutin mahdolliset – ja tällä systeemillä todennäköiset – toistuvat unohdukset tuntuvat ikäviltä. Ne heikentävät hoidon laatua huonontamalla terapeuttista vuorovaikutussuhdetta. Harvatahtisemmasta terapiasta tulee pinnallista kuulumisten vaihtoa, jos terapeutti ei pysty palauttamaan mieleensä juuri mitään potilaan tilanteesta.

Monimutkaisia prosesseja työssään käsittelevät ammattilaiset tarvitsevat omat muistiinpanonsa. Viemäriverkostojen, rakennusten ja kirurgisten toimenpiteiden suunnittelijat saavat palata prosessin kuluessa omiin muistiinpanoihinsa varmistaakseen parhaat mahdolliset ratkaisut eri tilanteissa.

Myös psykoterapeuttien on voitava suunnitella työtään omien muistiinpanojen avulla. Tavoitteena on oltava, että kirjaaminen on hoidon palveluksessa eikä päinvastoin. Ehdotamme, että psykoterapioiden kirjaamiskäytäntöjä arvioidaan uudelleen.

Hanna Koivisto

psykologian lisensiaatti, psykoterapian erikoispsykologi, Kuopio

Anne Paulo-Tuovinen

psykologian maisteri, psykoterapeutti, Kuopio

