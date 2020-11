Vieraskynä

Norjan mukaantulo Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyöhön avaa arktisella alueella uusia näkymiä ja yhteistyön mahdollisuuksia.

Valtioneuvoston vastikään julkistama ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko käsittelee Suomen ulkopolitiikan tavoitteita ja painopisteitä. Sotilaallisen turvallisuuden näkökulmasta huomiota kiinnittää tämä selonteon muotoilu: ”Pohjois-Euroopan turvallisuus on kasvavassa määrin yksi kokonaisuus, jossa turvallisuustilanteen muutokset Itämeren alueella, Suomen arktisilla lähialueilla sekä Pohjois-Atlantilla kytkeytyvät tiiviisti toisiinsa.”

Tätä näkökulmaa korostaa syyskuun lopulla Pohjois-Norjassa allekirjoitettu Suomen, Ruotsin ja Norjan aiejulistus, joka määrittää maiden puolustusyhteistyön suuntaviivoja. Julistuksen keskeisenä tavoitteena on kyky yhteisiin sotilasoperaatioihin, joiden toimeenpanosta toki päätettäisiin erikseen.

Julistus ei velvoita osapuolia keskinäiseen avunantoon. Silti painopiste on otsikkoa myöten operatiivisessa yhteistyössä, joka voi toteutua myös kriisien, konfliktien ja sodan aikana. Jo normaalioloissa tavoitellaan suorituskyvyn ja kriisejä ehkäisevän pidäkkeen vahvistamista.

Puolustusyhteistyö ei sinänsä ole Suomessa mitään uutta. 1990-luvulta saakka Suomi on ollut Naton rauhankumppani. Viime vuosina erityisesti yhteistyö Ruotsin kanssa on tiivistynyt tavalla, jossa on yhteisiä piirteitä tämän syksyn kolmikantaisen aiejulistuksen kanssa. Lisäksi 2010-luvulla luotiin joukko muita yhteistyöjärjestelyjä, ja Suomen puolustusyhteistyöverkosto on nykyisin varsin tiheä.

Uutta selonteon linjauksessa ja aiejulistuksessa on kuitenkin maantieteellinen suunta. Tähän mennessä Suomen puolustusyhteistyön ja laajemmankin turvallisuuspoliittisen keskustelun painopiste on ollut Itämerellä. Vaikka Ilmavoimat on harjoitellut pohjoisessa jo pitkään, yhteistyötä esimerkiksi Ruotsin kanssa on perusteltu yleensä juuri Itämeren kiristyneellä turvallisuustilanteella.

Pohjoinen on jäänyt tässä tilanteessa vähemmälle huomiolle. Norja on kuitenkin kaiken aikaa tiedostanut pohjoisten alueidensa merkityksen ja on viime vuosina kohdistanut sinne yhä enemmän sotilaallista huomiota. Norja onkin Suomelle pohjoisen erityisolosuhteet hyvin tunteva ja monelta osin suorituskykyinen kumppani.

Samaan aikaan kun pohjoismainen arktinen puolustusyhteistyö tiivistyy, muiden länsimaiden kiinnostus pohjoista kohtaan kasvaa. Taustalla ovat muun muassa arktisten merialueiden hyödyntämättömät luonnonvarat ja ilmastonmuutoksen myötä avautuvat uudet merireitit, mutta myös sotilaalliset jännitteet ovat näkyneet pohjoisessa viime aikoina yhä enemmän.

Barentsinmerellä nähtiin keväällä yhdysvaltalainen pinta-alus ensimmäistä kertaa yli 30 vuoteen. Syyskuussa Suomen uusi kumppani Norja oli samalla alueella mukana merisotaharjoituksessa Britannian, Yhdysvaltojen ja Tanskan kanssa. Britannia on valmistellut arktista strategiaansa, ja Yhdysvallat on perustanut uudelleen Pohjois-Atlantille keskittyvän johtoportaan. Myös Natossa arktinen alue on palaamassa asialistalle. Mittakaava on vielä pieni, mutta suunta selvä.

Arktisella alueella on Venäjälle suuri sotilaallinen merkitys, ja siellä on muun muassa maan ydinaseita. Venäjä on jo muutamia vuosia laajentanut sotilaallista näkyvyyttään Pohjois-Atlantin suuntaan. Asetelmaan liittyy yhä vahvemmin myös Kiina, joka on entistä kiinnostuneempi alueen taloudellisista mahdollisuuksista. Kilpailu arktisella alueella on siis jälleen kerran kiihtymässä.

Suomen turvallisuudessa ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko sekä Suomen, Ruotsin ja Norjan aiejulistus lisäävät viime vuosina vähemmälle huomiolle jääneen arktisen ulottuvuuden painoarvoa.

Tilanne avaa uusia näkymiä: on esimerkiksi mahdollista, että tulevaisuudessa nämä kolme maata tukeutuvat joustavasti toistensa alueisiin – myös kriisitilanteissa. Toisaalta suurvaltojen voimistuva kilpailu yhdistettynä Suomen maantieteelliseen sijaintiin ja arktiseen erikoisosaamiseen tekee Suomesta monille maille kiinnostavan kumppanin.

Antti Pihlajamaa ja Tommi Koivula

Pihlajamaa on tutkijaesiupseeri ja Koivula apulaisprofessori Maanpuolustuskorkeakoulun sotataidon laitoksella.

