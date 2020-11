Hallituksen tavoitteena on puolittaa liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä. Toimia pohtinut liikenne- ja viestintäministeriön työryhmä näkee suurimman päästövähennyspotentiaalin polttoaineiden päästöjen hinnoittelussa. Moni eturivin poliitikko empii silti toimen käyttöä.

Empijöiden huoli siitä, että hinnoittelun kiristyminen voi aiheuttaa joillekin suurta haittaa, on ymmärrettävää. Polttoaineiden hinta on kuitenkin pysynyt likimain samalla tasolla viimeisimmät kymmenen vuotta, vaikka niiden veroja on jo korotettukin. Samalla autokannan keskikulutus on pienentynyt, vähentäen ajamisen kustannuksia.

Pienituloisten ajamisen päästöt ovat alle puolet suurituloisten ajamisen päästöistä, joten he hyötyvät nettona hinnoittelun kiristämisen budjettiin tuomasta lisärahasta. Eniten haittaa kärsiville voidaan miettiä myös suoria kompensaatiomalleja.

Ville Seppälä

tohtorikoulutettava

Jyväskylä

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.