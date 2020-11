Tulevien raitiovaunujen koko ja määrä on huomioitu varikkosuunnitelmissa

Ensimmäinen uudentyyppinen pitkä, kaksisuuntainen raitiovaunu toimitetaan Helsinkiin tulevan talven aikana.

Laajasalon ratikkakorttelin kaavapäätöksen yhteydessä valtuutettu Ted Apter (kok) kertoi olevansa huolissaan siitä, riittääkö uusien raitiovaunuvarikkojen kapasiteetti Helsingin ja koko seudun tarpeisiin (HS Kaupunki 5.11.).

Helsingissä toteutetaan kaupunginhallituksen vuonna 2018 hyväksymää raitiovarikkojen kehittämissuunnitelmaa. Suunnitelmassa on kokonaisuutena huomioitu tulevien raitiotiehankkeiden vaunujen koko ja määrä. Vaikka suunnitelmissa on tapahtunut pieniä muutoksia kuluvien vuosien aikana, periaate on edelleen sama: kantakaupungin raitioliikenne sekä osa pikaraitioliikenteestä hoidetaan Ruskeasuon ja Koskelan varikoilta. Niitä täydentävät linjakohtaiset pienemmät varikot, jotka alkuun ovat Roihupellon varikko Raide-Jokerille ja Laajasalon varikko Kruunusilloille.

Varikkojen kapasiteetti riittää myös tiedossa olevien muiden uusien hankkeiden, muun muassa Länsi-Helsingin ja Viikin–Malmin raitioteiden operoitiin.

Ensimmäinen uudentyyppinen pitkä, kaksisuuntainen raitiovaunu toimitetaan Helsinkiin tulevan talven aikana. Sen huoltoon, korjaukseen ja kunnossapitoon on Vallilan varikolla jo nyt soveltuvat tilat. Vallilan varikko säilyy käytössä vähintään siihen saakka, kunnes Koskelan varikko valmistuu. Myös tulevalla Ruskeasuon varikolla on soveltuvat huolto- ja korjaustilat pitkille vaunuille.

Laura Rissanen

puheenjohtaja, HKL:n johtokunta

Artturi Lähdetie

yksikön johtaja, HKL

