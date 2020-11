Evon alueen metsät on aika suojella hakkuilta ja metsästykseltä

Tiedekansallispuisto Evon aarniometsään Kanta-Hämeessä on suojelun nimissä ollut suunnitelmissa jo jonkin aikaa. Tästä kirjoitti (HS Mielipide 25.10.) biologi Juha Kauppinen. Hänen kirjoittamansa kirja Monimuotoisuus (Siltala 2019) on perusteellinen, suorastaan jännittävä kuvaus tutkimuksesta Suomen uhanalaisista lajeista taimenesta kuukkeliin, hömötiaiseen, ruusuruohomaamehiläiseen ja jääleinikkiin. Kauppinen on perehtynyt lukemattomien lajien häviämiseen ja uhanalaisuuteen.

Evon valtava, säästynyt Kotisten aarniometsä ja Sudenpesänkangas olisi rauhoitettava tutkimukselle, joka on äärimmäisen tärkeää meille ihmisille ja sivistyneesti käyttäytyville luonnon rakastajille kansallispuistossa, jossa ei tarvitse pelätä.

Olen asunut perheineni kymmenen kesää Evolla Riistantutkimuslaitoksen mökissä, jonka alapuolella virtaavassa ojassa asui majavia. Mieheni tutki siellä teerien soidinta. Olisi aika suojella ne metsät hakkuilta ja metsästykseltä, joka on maailmassa aiheuttanut lukemattomien eläinlajien uhanalaisuuden ja useiden kuolemisen sukupuuttoon. Kauppinen kirjoitti siitäkin, että linnut suojelevat puita syömällä tuhohyönteisiä. Myös soita pitää tutkia ja rauhoittaa.

Sesse Koivisto

biologi, Helsinki

