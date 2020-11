Kiertotaloudessa luonnosta otettava materiaali kiertää kokonaisuudessaan takaisin käyttöön eikä jätettä synny.

Pääkirjoitus ”Kiertotalous alkaa keittiöstä” (HS 2.11.) käsitteli jätteiden kierrättämistä. Kiertotalous tarkoittaa paljon laajempaa ja välttämätöntä muutostyötä kuin vain sinänsä tärkeää jätteiden kierrättämistä. Kiertotaloudessa luonnosta otettava materiaali kiertää kokonaisuudessaan takaisin käyttöön eikä jätettä synny, vaan kaikki voidaan hyödyntää uudestaan.

Vuonna 2018 maailmassa käytettiin yli sata miljardia tonnia luonnosta otettavia aineita ja vain alle kymmenen prosenttia kiersi takaisin käyttöön. Loput jäivät kaatopaikoille, meriin, muualle luontoon tai vapautui ilmakehään haitallisina päästöinä.

Kiertotaloudessa tuotteiden ja rakentamisen suunnittelusta lähtien materiaalivalinnat, tuotantoprosessit ja liiketoimintamallit toteutetaan niin, että syntyvät tuotteet pystytään käyttämään uudelleen. Tuotteet ovat siis myös myrkyttömiä.

Tämä tarkoittaa merkittävää systeemistä muutosta, joka muuttaa yritysten toiminnan, yhteistyöketjut ja ajattelumallit strategisesta suunnittelusta alkaen. Muutos merkitsee myös rakentamisen ja aluesuunnittelun muutosta uudenlaisiin materiaalikäyttöihin ja kaupunkirakenteisiin sekä siirtymistä fossiilittomaan energiaan.

Pääkirjoituksen lopussa todettiin, että Euroopan unioni on asettanut kunnianhimoisen tavoitteen muuttaa talousmalli kiertotaloudeksi. EU on Green Deal -ohjelmassaan asettanut tavoitteekseen tuon uuden talousmallin, joka on paljon kunnianhimoisempi kuin siirtyminen jätteiden tehokkaaseen kierrättämiseen. EU on mennyt jopa askelta pidemmälle tavoitellessaan sitä, että eurooppalaisten yritysten kilpailukyky tulee perustumaan kiertotalouden periaatteiden toteuttamiseen.

Vesa Helkkula

johtava partneri, kiertotalouden konsultointiyhtiö Ethica

